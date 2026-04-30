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選戰增溫！蘇巧慧擴大決策會議今公布競辦架構 各派系就位

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室與民進黨新北市黨部今共同舉辦「擴大決策會議」，公布競辦組織架構。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室與民進黨新北市黨部今共同舉辦「擴大決策會議」，公布競辦組織架構。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室與民進黨新北市黨部今共開「擴大決策會議」，民進黨副秘書長何博文、新北綠營議員及黨務團隊、競選幹部等人出席。競辦總幹事、立法委員吳秉叡正式公布競選組織架構，包括組織群召集人、立法委員張宏陸，文宣群召集人、立法委員林楚茵，政策群召集人、前立法委員羅致政。

2026九合一選舉

今日公布的競選組織架構，其中，張宏陸屬於蘇系，林楚茵屬於湧言會，而羅致政屬於英系人馬，各派系已就位備戰力挺蘇巧慧。

蘇巧慧表示，過去十年她都在新北服務，表態參選以來650多天，每天她「一天當三天」用，都在新北29區勤走基層，也是第一位提出政見願景的市長候選人，目前已經推出「六大福利政見」、「青年四大支持政見」等等，民調也從落後雙位數，到如今已互有領先。

蘇巧慧說，接下來的211天，她將推出更多照顧市民、提升新北產業競爭力的政見，陸、空戰全面齊發，希望讓多市民朋友看見她和新北隊的努力和實力，她會持續用120分的努力，帶領新北隊贏得最後的勝利，「2026，新北慧贏」。

吳秉叡表示，今日邀請眾人參與擴大決策會議，就是希望親自和大家報告現階段競選團隊的成果，也要將競選組織架構，和接下來的選戰期程規畫，一一報告，希望在最後200多天凝聚眾人力量，力拚2026市長要贏、議員全壘打。

蘇巧慧 民進黨 新北 綠營

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