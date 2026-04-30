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國民黨模範勞工表揚李四川人氣旺 鄭麗文拉抬聲勢

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今午出席國民黨模範勞工表揚大會，向現場勞工爭取支持。記者許正宏／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今午出席國民黨模範勞工表揚大會，向現場勞工爭取支持。記者許正宏／攝影

國民黨模範勞工表揚大會活動今午在新北市黨部舉辦，除黨主席鄭麗文出席頒獎，國民黨新北市長參選人李四川藍營立委議員等人都到場，現場猶如李四川造勢會場，凍蒜聲不絕於耳，現場所有民代都卯足全力為李四川拉票。

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李四川今午先出現在活動會場，並與模範勞工握手寒暄爭取支持，李致詞說，他過去扛過冷氣也做過水電，更有電匠及室內配線及空調技術士的甲級執照，他跟在場的勞工站在一起，而一個城市的進步不是靠嘴巴，是靠各位勞工的努力，希望獲得大家的支持，在年底回到新北市與大家一起打拚。

致詞結束後，李四川隨即趕往下一個行程，但國民黨主席鄭麗文尚未抵達，面對媒體提問兩人為何沒同台，李僅說「因行程的緣故，沒有刻意與主席錯開時間」。

待李四川離去後近二十分鐘，鄭麗文抵達會場，她向在場模範勞工喊話說，今天除了對勞工表達最大敬意，也因年底選舉要到了，希望新北市八年侯友宜市長優異政績不能斷，要一棒接一棒，希望大家支持川伯，讓新北市更上高峰。

鄭麗文也說，要如何讓雙北甚至於北北基桃能夠成為國際大都會及更新的面貌，我們需要有前瞻的建設、前瞻的眼光跟跨界的結合，北北基桃國民黨藍營執政全面聯手，一定可以把北台灣帶向更上一層樓的境界。

國民黨新北市長參選人李四川今午出席國民黨模範勞工表揚大會，向現場勞工爭取支持。記者許正宏／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今午出席國民黨模範勞工表揚大會，向現場勞工爭取支持。記者許正宏／攝影

國民黨主席鄭麗文今午出席模範勞工表揚大會為李四川拉票，並喊出北北基桃國民黨藍營執政全面聯手。記者許正宏／攝影
國民黨主席鄭麗文今午出席模範勞工表揚大會為李四川拉票，並喊出北北基桃國民黨藍營執政全面聯手。記者許正宏／攝影

國民黨主席鄭麗文今午出席模範勞工表揚大會為李四川拉票，並喊出北北基桃國民黨藍營執政全面聯手。記者許正宏／攝影
國民黨主席鄭麗文今午出席模範勞工表揚大會為李四川拉票，並喊出北北基桃國民黨藍營執政全面聯手。記者許正宏／攝影

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