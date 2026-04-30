民調最後一天 板橋鄧凱勛邀柯志恩掃街呼籲「晚上幫顧電話」

國民黨新北板橋區民調今天最後一天，市議員參選人鄧凱勛今邀請高雄市長參選人柯志恩一同掃埔墘市場，柯志恩表示，要在民調最後關鍵時刻「顧電話」，把握每一通來電，全力支持年輕戰力接棒。

此次國民黨在板橋民調初選，現在有鄧凱勳、現任議員周勝考兒子周韋翰及曾任國民黨土城區黨部主委的陳金華，三人透過電話民調，選出前兩名，與其他現任議員劉美芳、林國春、曾煥嘉等人一起提名。

柯志恩表示，看到鄧凱勛聲音沙啞，就知道他近期為了選戰付出極大心力，持續奔走基層、爭取民眾支持。鄧凱勛是一位極具潛力的年輕政治人才，不僅反應敏捷，對公共議題也高度投入，過去擔任國民黨發言人與青年團執行長期間，展現出優異的論述能力與行動力。

柯志恩表示，國民黨若要持續擴大與年輕世代的連結、開創新的政治格局，就必須仰賴像鄧凱勛這樣具備戰力與創新思維的年輕人。她也提到，鄧凱勛過去多次參與重大議題揭弊記者會，在很多公共政策攻防上，都展現出勇於發聲、善於溝通的特質，成功吸引不同族群的關注與認同。

面對電話民調進入最後一天，柯志恩強調情勢相當緊繃，呼籲板橋的市民朋友務必把握每一通來電，不要因為一通電話的錯過，讓優秀的年輕人留下遺憾。她懇請所有市民在接到民調電話時，明確表達「唯一支持鄧凱勛」，共同為板橋留住關鍵的青年席次。

鄧凱勛表示，柯志恩長期以來指導自己許多重要觀念與實務經驗，是他非常敬重、也學習最多的前輩之一，這幾天選情持續緊繃，已進入最關鍵的最後一哩路，懇請所有板橋市民繼續給年輕人一個服務大家的機會，務必協助「顧電話」，讓支持化為實際力量。