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黃國昌要頭痛了 高雄罷捷發起人徐尚賢高喊參選「絕不退縮」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市鳳山區擬參選人徐尚賢曾以無黨籍參選2022年議員失利，這次爭取民眾黨提名，他強調，除非是透過全民調將他淘汰，否則他絕不會退縮，也不會放棄。圖／徐尚賢提供
高雄市鳳山區擬參選人徐尚賢曾以無黨籍參選2022年議員失利，這次爭取民眾黨提名，他強調，除非是透過全民調將他淘汰，否則他絕不會退縮，也不會放棄。圖／徐尚賢提供

鳳山區是高雄市人口最多的行政區，現有8席議員，下屆民進黨提名5人、國民黨擬提4人。今天傳出民眾黨擬徵召國民黨議員邱于軒助理許雅筑之後，已穿民眾黨背心投入鳳山選舉半年以上的徐尚賢發文表態，「除非是經由全民調的洗禮將我淘汰，否則我絕不會退縮，也不會放棄」。

2026九合一選舉

高雄市第9選區（鳳山區）民進黨提名5人，現任議員林智鴻、張漢忠、陳慧文及新人鄧巧珮與蘇致榮；國民黨也以現任議員優先，共有劉德林、李雅靜、鄭安秝、鍾易仲4人登記參選。

國民黨高雄市議員邱于軒服務處副主任、黨代表許雅筑昨晚宣布，她將退出國民黨，正式接受民眾黨徵召參選高雄市議員。據地方人士了解，許鎖定鳳山區，但同選區另有罷免立委黃捷發起人徐尚賢及時代力量前議員候選人張雨柔報名海選，民眾黨尚未公布提名人。

針對許雅筑自稱接受民眾黨徵召參選一事，徐尚賢說明，他從2023年4月加入台灣民眾黨至今3年多、去年12月報名鳳山區市議員的海選。

徐尚賢指出，他在鳳山耕耘多年，清楚明白鳳山選區是兵家必爭之地，這幾個月一直聽聞黨內有志之士會到鳳山競爭服務，但是只聽到風聲，卻未見下雨。

徐認為，良性競爭對於高雄第三勢力的成長，也是一樁好事。所以去年民眾黨公告2026年選戰黨內提名辦法，將採取公平、公正、公開的全民調初選，這正是他心中最肯定的政黨初選制度，相信這也是新興政黨最棒的初選SOP。

徐強調，他一直都在鳳山地區上緊發條備戰著，2025年9月起，宣傳車每日都在街上向民眾問好尋求支持，除非是經由全民調的洗禮將他淘汰，否則他絕不會退縮，也不會放棄，過去是，現在是，未來也是。

高雄市鳳山區擬參選人徐尚賢曾以無黨籍參選2022年議員失利，這次爭取民眾黨提名，他強調，除非是透過全民調將他淘汰，否則他絕不會退縮，也不會放棄。圖／徐尚賢提供
高雄市鳳山區擬參選人徐尚賢曾以無黨籍參選2022年議員失利，這次爭取民眾黨提名，他強調，除非是透過全民調將他淘汰，否則他絕不會退縮，也不會放棄。圖／徐尚賢提供

民眾黨 李雅靜 鳳山

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