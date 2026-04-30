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國民黨宜蘭成功整合三星鄉選戰 江淳銘力拚鄉長、曾茂照選縣議員

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國民黨宜蘭縣黨部整合三星鄉選戰，確定徵召三星鄉民代表曾茂照參選宜蘭縣議員。圖／取自臉書
國民黨宜蘭縣黨部整合三星鄉選戰，確定徵召三星鄉民代表曾茂照參選宜蘭縣議員。圖／取自臉書

2026年選戰布局，國民黨宜蘭部分選區出現超額登記，經過縣黨部邀集當事人協調，今天宣布三星鄉整合成功，決定提名三星鄉公所秘書江淳銘參選三星鄉長、徵召現任三星鄉民代表曾茂照參選縣議員，展現團結團結一致、全力迎戰決心。

2026九合一選舉

縣黨部表示，提名作業採取「登記提名與徵召並行」方式，經過對地方特性、民意基礎及整體選戰節奏的綜合評估，做出最後提名決定；三星鄉是宜蘭重要基層據點，原本江淳銘與曾茂照在本月初都登記參選三星鄉長，經協調後達成合作共識。

黨部指出，江淳銘長年於三星鄉公所服務，對地方行政運作與建設推動具備豐富經驗，對鄉內事務瞭若指掌；曾茂照則長期深耕在地，熟悉鄉內民意與需求，與基層民眾保持密切互動。兩人不僅展現穩健務實的服務特質，更以其良好的口碑深受鄉親信賴，必定能夠承擔推動地方發展的重責大任。

除了確定三星鄉選舉整合成功，接下來還有壯圍鄉鄉長及縣議員的人選需要協調，員山鄉縣議員如何提名或報准參選也要討論。

縣黨部呼籲黨員與支持者攜手合作，力挺江淳銘與曾茂照投入選戰，並強調，待各鄉鎮市提名布局全部確定，將結合縣長參選人吳宗憲的整體選戰規劃，串聯縣長選舉到基層選舉，凝聚藍營支持者力量，一條心、拚到底。

國民黨宜蘭縣黨部整合三星鄉選戰，確定提名鄉公所秘書江淳銘參選三星鄉長。圖／取自臉書
國民黨宜蘭縣黨部整合三星鄉選戰，確定提名鄉公所秘書江淳銘參選三星鄉長。圖／取自臉書

三星 國民黨 宜蘭

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