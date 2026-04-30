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嘉義義竹鄉長高學歷菁英對決 現任黃政傑迎戰綠營翁雲

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義義竹鄉長黃政傑拚連任，迎戰立委蔡易餘義竹執行長翁雲。記者黃于凡／攝影
嘉義義竹鄉長黃政傑拚連任，迎戰立委蔡易餘義竹執行長翁雲。記者黃于凡／攝影

嘉義縣義竹鄉長選舉布局逐漸明朗，現任鄉長黃政傑拚連任，立委蔡易餘義竹執行長翁雲爭取參選，目前已向地方黨部領表，兩人被視為主要參選人，同樣具備高學歷，翁雲是成功大學高階管理碩士，黃政傑是台灣大學光電所博士，隨著選戰逼近，地方基層動態升溫。

2026九合一選舉

翁雲是在地義竹人，父親為義竹鄉代表會前主席翁榮輝，外型亮眼、具高學歷，曾在國際藥廠服務，累積多年專業管理與跨領域整合經驗，目前擔任蔡易餘義竹鄉執行長，深入地方參與社區事務，加上縣長翁章梁、立委蔡易餘大力支持，雖是政治素人，但已累積知名度。

黃政傑具備現任優勢，任內推動多項基礎建設與民生政策，包括道路改善、排水系統優化及農業環境提升等，同時也重視創新建設，提出義竹樂活館願景，深入鄰里舉辦活動，累積民意支持能量，也獲前立委翁重鈞支持，在里鄰系統及農漁會體系中具備支持基礎。

地方人士分析，翁雲若投入選戰，有機會整合既有家族政治資源，拉攏部分非現任體系力量，再加上派系助力，形成競爭態勢。黃政傑可望延續施政，雖面臨代表會立場不同，持續推動義竹創新發展，深化選民認同，力拚連任。兩人實力不相上下，有機會達成五五波。

義竹鄉選舉向來受宗親、派系與人際網絡影響深厚，除候選人本身條件外，背後支持系統與整合能力將成為勝負關鍵；尤其農業為主的鄉鎮，政策訴求多聚焦農業發展、基礎建設與社會福利，候選人如何提出具體可行方案，深入家戶互動狀況，將直接影響選民認同。

嘉義義竹鄉長黃政傑拚連任，迎戰立委蔡易餘義竹執行長翁雲。記者黃于凡／攝影
嘉義義竹鄉長黃政傑拚連任，迎戰立委蔡易餘義竹執行長翁雲。記者黃于凡／攝影

蔡易餘 黃政傑 翁章梁

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