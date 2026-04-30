國民黨楊梅議員初選確定古振豐出線 羅志強當面祝賀

國民黨桃園市議員楊梅初選民調今天出爐，新人古振豐以加總支持率80.48%勝過同為新人的羅志強。藍營桃園市黨部表示，本次初選過程嚴謹，展現國民黨追求民主團結進步的決心，後續將依民調報請中央正式核定提名。

楊梅應有4席議員，除了現任的國民黨周玉琴、民進黨鄭淑方和無黨籍李家興，另有一席是藍委涂權吉當選立委所產生的空缺，藍綠都推新人搶占；繼民進黨公布初選結果，國民黨初選也在今天出爐。

國民黨桃園市黨部表示，本次初選由市黨部委託「聯合報系民意調查中心」及「典通股份有限公司」兩家具公信力的機構辦理，4月27日至29日連續三晚進行全民調抽樣，今日上午10時在市黨部主委蔡忠誠主持下公布結果。古振豐原始平均支持率61.907%，新人加權後的加總支持率為80.48%，羅志強原始平均支持率38.093%，新人加權後的加總支持率為49.52%。

蔡忠誠表示，本次初選由古振豐出線，楊梅是桃園發展關鍵區域，感謝古、羅2人在初選期間公平競爭，展現為民服務的熱忱。羅志強在結果公布後隨即向古振豐祝賀，也盡顯國民黨員的風度與團結氣勢。