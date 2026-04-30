國民黨高市議員邱于軒副主任宣布退黨 將代表民眾黨參選議員

2026高雄市議員選舉，繼民眾黨提名前議員林于凱參選三民區之後，國民黨高雄市議員邱于軒服務處副主任許雅筑昨晚在直播節目宣布，她在議員辦公室的工作今天畫下舉點，將正式接受民眾黨徵召參選年底高雄市議員。

地方盛傳許雅筑鎖定鳳山區，高市黨部表示，確實有跟許雅筑接觸過，她言之有物，不是沒有機會，不過徵召屬於中央權限，將由黨中央對外說明。

高市議員邱于軒辦公室副主任、南部政論評論員「LU編」許雅筑昨晚在直播節目中宣布，雖然有很多人勸退，擔心她成為炮灰，不過她還是決定接受台灣民眾黨徵召，正式投入高雄市議員選舉，今天是最後一天在議員服務處上班。

許雅筑坦言，她在2023年已經加入民眾黨，今年2月曾與高市黨部主委劉家榮交換意見，深刻感受高雄是艱困選區，非常需要戰將、人才，她也認同台灣需要第三勢力，所以在深思後決定脫離舒適圈，接受民眾黨徵召參選下屆市議員。

許雅筑未透露參選哪一個選區議員，不過政壇人士盛傳，許雅筑將參選鳳山區，目前該選區另有罷免立委黃捷發起人徐尚賢勤跑基層，時代力量前議員候選人張雨柔也有報名海選。

民眾黨高雄市黨部主委劉家榮表示，目前兩位海選候選人之中，分別受限於官司及長期未經營等因素存在，許雅筑跟鳳山有地緣關係，選民也願意看見新人參選，再加上許雅筑言之有物、很有想法，不是沒有機會。

劉家榮強調，高雄市黨部僅提供意見給中央參酌，最終仍以中央公布為準。