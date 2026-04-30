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首都市長選戰 蔣萬安 沈伯洋 因雙城論壇互槓

聯合報／ 記者林佳彣林麗玉李承穎／台北報導
台北市長蔣萬安（左）昨天出席自主防災社區成果發表會並頒獎。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（左）昨天出席自主防災社區成果發表會並頒獎。記者林俊良／攝影

台北市長選戰逐漸加溫，民進黨鎖定徵召立委沈伯洋參選，藍營昨轟沈拋「無限城論壇」是不懂市政，市長蔣萬安也邀沈參加台北國際城市論壇，聽聽各城市、首長分享經驗。

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沈伯洋稱他講的是城市跟城市論壇，不是「無限萬安論壇」，一個偉大城市不是綁在一個人身上。

沈伯洋日前提到應取消台北上海雙城論壇，並拋「無限城論壇」應與國際一流先進城市辦論壇，北市研考會主委殷瑋昨細數蔣萬安過去與巴黎、紐約、東京等城市交流，並強調「熟悉市政的人，也都會知道」。

蔣萬安表示，其實台北市政府已經連續兩年舉辦台北國際城市論壇，邀請全世界各主要城市的首長，分享城市治理經驗，市府提供全球城市交流的平台，深化國際的合作。

被問近期綠營操作沈伯洋人設，包括體育音樂素養好、新髮型等，要打非典型選戰，蔣萬安笑回，「這不就是民進黨最典型的選戰操作嗎？」

民進黨北市黨部昨辦「台北零食交流會」，沈伯洋以母雞之姿出席，與民進黨北市議員參選人高嘉瑜、陳又新等小雞同框。高嘉瑜表態，期待馬上掛上跟沈伯洋合照看板。

被問到蔣萬安的邀請，沈伯洋說，台北國際論壇重點是整體市民要不要參加，一個好的論壇，要有名額，指的就是要有「在地參與」，且要追蹤，再舉辦才知道怎麼更進一步，無限城講的是城市跟城市論壇，兩邊市民的交流，不只是首長跟首長。

沈伯洋說，雙城論壇辦這麼多次，帶來的效益是什麼？不要講中國不中國，要跟對方簽ＭＯＵ，城市數據要交出去時，對方能信任嗎？在沒有效益、市民沒感受下，何不做更有意義的事？

外界質疑綠營包裝新人設，沈笑說「我只是剛好剪頭髮而已」，過去本就專注學科，比較像是恢復人設 ，不是要改變人設。

立委沈伯洋（左四）昨天出席民進黨台北市黨部「台北零食交流會」，分享台北美食。記者曾學仁／攝影
立委沈伯洋（左四）昨天出席民進黨台北市黨部「台北零食交流會」，分享台北美食。記者曾學仁／攝影

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