應佳妤代母應曉薇出征 萬華中正區議員選情添變數

國民黨北市議員應曉薇涉貪判刑無法代表國民黨參選，女兒應佳妤昨鬆口「代母出征」，讓已參選大爆炸的中正萬華選區選情更加混沌，藍營人士指出，國民黨已確定提名四席，將形成泛藍「五搶四」局面，衝擊藍白票倉，競爭非常激烈。

中正萬華選區共八席議員席次，民進黨提名四席，國民黨提名四席，其中一席是新人，還在「三搶一」初選中，加上民眾黨提名吳怡萱，還有無黨籍徐立信要爭取連任。

應佳妤昨在「POP撞新聞」指出，她其實還沒有表態過，但是如果繼續說沒有要選，好像也有點「假掰」。從小就在這樣環境中看著媽媽工作，也知道滿辛苦的，以前就是常常一起床媽媽就不在了；後來慢慢地長大，念了社會學、公共政策，發現是她想做的事情，成為一個民意代表，可以讓她達成目標。

應佳妤強調，雖然她是無黨籍，但有些人可以接受，甚至覺得無黨籍更好、沒有包袱，「無黨籍並不代表我沒有對國民黨的那種情懷在。」

藍營人士直言，應曉薇多年經營地方，票源包含過去軍系的「黃復興」以及幫助的弱勢族群等選民服務票，若能順利承接，以無黨籍參選，恐將衝擊藍、白的選票。

該選區國民黨議員鍾小平表示，應佳妤的邏輯很簡單，媽媽是國民黨的，可以拿到國民黨的票，可以拿到吳怡萱「小草」的票，再分一些無黨籍徐立信的票，應佳妤信誓旦旦、信心滿滿認為會當選，祝福她。