聽新聞
0:00 / 0:00

藍營邱靖雅宣布參選竹北市長

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

新竹縣竹北市長年底選戰升溫，面對民進黨現任市長鄭朝方是否爭取連任還不明，藍營有志之士陸續表態。竹北議員邱靖雅昨率先宣布參選竹北市長，同黨的還有代表會主席林啟賢與議員林禹佑、吳旭智也有意參選，縣黨部將於五月八日發布提名辦法，受理領表登記。

2026九合一選舉

逾廿二萬人口的竹北市為竹縣最大票倉，為竹縣兵家必爭之地。鄭朝方尚未宣布爭取連任或轉戰縣長，藍白黃動作頻頻，國民黨包含邱靖雅、林啟賢、林禹佑與吳旭智都是有意參選人選，民眾黨有新竹市副市長邱臣遠、竹縣議員林碩彥等人隔空較勁，時代力量黨主席王婉諭也表態評估中。本屆以竹北市最高票當選的無黨籍縣議員邱靖雅昨宣布投入選戰，不過她目前已加入國民黨，是否代表藍營出征或以無黨籍身分參選，她說「還在溝通」。針對邱靖雅率先表態，林禹佑表示尊重，不過邱靖雅既然已加入國民黨，若要參與提名就應循黨內機制，自己也不排除會參選竹北市長。

吳旭智表示，有心且優秀人選表達意願，當然都樂見其成，他也會積極爭取竹北市長的國民黨提名，希望國民黨在新竹縣、竹北市都能「最大化」；林啟賢則說，會照黨內機制登記參加初選。

國民黨新竹縣黨部主委楊文科說，五月八日就會發布提名辦法，有意願參選的人，就依照規定來領表登記，若登記人數多，先照規定協調，看用民調還是其他方式決定人選，大家一起努力。

兼任民眾黨新竹黨部主委的邱臣遠表示，新竹縣市在野力量的整合，是勝選核心。藍白之間已有穩定溝通機制，面對年底選戰，民眾黨會審慎評估，推出最具整體戰力、最能獲得市民信任的候選人。

竹北 林碩彥 邱臣遠

延伸閱讀

苗栗市長選舉三腳督成形？民進黨參選人立委林月琴呼之欲出

藍營新竹縣長初選風波後整合 鄭麗文：已與陳見賢見面感謝付出

搶年輕選票 蔣萬安、黃國昌助攻李四川

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

相關新聞

藍營邱靖雅宣布參選竹北市長

新竹縣竹北市長年底選戰升溫，面對民進黨現任市長鄭朝方是否爭取連任還不明，藍營有志之士陸續表態。竹北議員邱靖雅昨率先宣布參選竹北市長，同黨的還有代表會主席林啟賢與議員林禹佑、吳旭智也有意參選，縣黨部將於

首都市長選戰 蔣萬安 沈伯洋 因雙城論壇互槓

台北市長選戰逐漸加溫，民進黨鎖定徵召立委沈伯洋參選，藍營昨轟沈拋「無限城論壇」是不懂市政，市長蔣萬安也邀沈參加台北國際城市論壇，聽聽各城市、首長分享經驗。

應佳妤代母應曉薇出征 萬華中正區議員選情添變數

國民黨北市議員應曉薇涉貪判刑無法代表國民黨參選，女兒應佳妤昨鬆口「代母出征」，讓已參選大爆炸的中正萬華選區選情更加混沌，藍營人士指出，國民黨已確定提名四席，將形成泛藍「五搶四」局面，衝擊藍白票倉，競爭

藍營屏東縣黨內登記 三地門鄉長激戰、議員屏東市爆額

國民黨屏東縣黨部針對2026年底大選，鄉鎮市長、縣議員黨內登記今29日截止。鄉鎮長部分，三地門鄉長共5人登記。縣議員部分第一選區（屏東市）登記爆額，7人登記參選。縣黨部表示，將由提名小組研商後再決議協

【重磅快評】沈伯洋開外掛 賴總統樂見黑熊無限城？

爭取台北市長提名的民進黨立委沈伯洋最近開外掛，他借用漫畫哏拋出台北市應舉辦「無限城論壇」取代「雙城論壇」，卻立即被漫畫迷反殺，質疑「鬼滅之刃」或「閃靈二人組」的兩座無限城，一個是鬼城、一個是貧民窟。沈

柯志恩提第3波勞工政策 非典型勞工納入意外險

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天發表第3波勞工政策，宣布未來將派遣、外送員及承攬人員等「非典型勞工」納入法律保障與意...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。