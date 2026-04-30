藍營邱靖雅宣布參選竹北市長

新竹縣竹北市長年底選戰升溫，面對民進黨現任市長鄭朝方是否爭取連任還不明，藍營有志之士陸續表態。竹北議員邱靖雅昨率先宣布參選竹北市長，同黨的還有代表會主席林啟賢與議員林禹佑、吳旭智也有意參選，縣黨部將於五月八日發布提名辦法，受理領表登記。

逾廿二萬人口的竹北市為竹縣最大票倉，為竹縣兵家必爭之地。鄭朝方尚未宣布爭取連任或轉戰縣長，藍白黃動作頻頻，國民黨包含邱靖雅、林啟賢、林禹佑與吳旭智都是有意參選人選，民眾黨有新竹市副市長邱臣遠、竹縣議員林碩彥等人隔空較勁，時代力量黨主席王婉諭也表態評估中。本屆以竹北市最高票當選的無黨籍縣議員邱靖雅昨宣布投入選戰，不過她目前已加入國民黨，是否代表藍營出征或以無黨籍身分參選，她說「還在溝通」。針對邱靖雅率先表態，林禹佑表示尊重，不過邱靖雅既然已加入國民黨，若要參與提名就應循黨內機制，自己也不排除會參選竹北市長。

吳旭智表示，有心且優秀人選表達意願，當然都樂見其成，他也會積極爭取竹北市長的國民黨提名，希望國民黨在新竹縣、竹北市都能「最大化」；林啟賢則說，會照黨內機制登記參加初選。

國民黨新竹縣黨部主委楊文科說，五月八日就會發布提名辦法，有意願參選的人，就依照規定來領表登記，若登記人數多，先照規定協調，看用民調還是其他方式決定人選，大家一起努力。

兼任民眾黨新竹黨部主委的邱臣遠表示，新竹縣市在野力量的整合，是勝選核心。藍白之間已有穩定溝通機制，面對年底選戰，民眾黨會審慎評估，推出最具整體戰力、最能獲得市民信任的候選人。