藍營屏東縣黨內登記 三地門鄉長激戰、議員屏東市爆額

國民黨屏東縣黨部針對2026年底大選，鄉鎮市長、縣議員黨內登記今29日截止。鄉鎮長部分，三地門鄉長共5人登記。縣議員部分第一選區（屏東市）登記爆額，7人登記參選。縣黨部表示，將由提名小組研商後再決議協調或初選。

國民黨屏東縣黨部27日到29日黨內鄉鎮市長、縣議員領表登記，今29日截止。根據登記結果，33鄉鎮市長部分，以三地門鄉競爭最激烈，5人登記參選，包括現任鄉長曾有欽、代表會前主席陳忠雄、前縣議員柯富國的妻子賴淑珍，前議員、前三地門鄉長歸曉惠的胞弟歸政平、前鄉長謝榮祥的兒子謝志鴻。

其他鄉鎮市長登記包括，屏東市，現任市長周佳琪登記爭取連任。潮州鎮則是公所主秘王建元。獅子鄉朱宏恩、來義鄉曾譯影、泰武鄉曾大衛。瑪家鄉長羅清仁爭取連任。

縣議員選區部分，第一選區（屏東市）登記爆炸，包括，現任議員黃明賢、陳揚、蘇資婷，前縣議員唐玉琴、前縣議員陳哲蕙，代表任峻賢、前代表方華雄，共7人。

第二選區（九如、里港、高樹、長治、麟洛與鹽埔鄉）：爭取連任宋麗華、副議長盧文瑞、前縣議員王景山。

第三選區（內埔、竹田、萬巒、新埤、枋寮鄉與潮州鎮）：均為現任議員爭取連任，李世淦、吳慈慧、許馨勻與徐榮耀。

第四選區（萬丹、新園鄉與東港鎮）：議長周典論小女兒周芸均、縣議員洪宗麒的妻子胡嘉玲。

第五選區（林邊、南州、崁頂與佳冬鄉）：陳靜芳，陳的婆婆曾是林邊鄉第15屆鄉長、公公曾任兩屆林邊鄉代；第六選區（恆春鎮、枋山、車城與滿州鄉）：現任議員爭取連任，盧玟欣、張榮志。

原鄉部分，第八選區（平地原民），爭取連任的潘翠雲。第十選區（瑪家鄉），爭取連任的高惠芬；第十一選區（泰武鄉）：現任鄉代主席、前鄉長邱登星角逐縣議員；第十五選區（牡丹鄉）：許金吉。

4人有領表但未登記，包括尤史經、韋忠貞、詹德行、周英傑。另一名則是資格不符：林明志。