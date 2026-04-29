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【重磅快評】沈伯洋開外掛 賴總統樂見黑熊無限城？

聯合報／ 主筆室
沈伯洋（中）原想借動漫情境包裝城市外交，結果卻把副本地圖誤當城市藍圖。記者曾學仁／攝影
沈伯洋（中）原想借動漫情境包裝城市外交，結果卻把副本地圖誤當城市藍圖。記者曾學仁／攝影

爭取台北市長提名的民進黨立委沈伯洋最近開外掛，他借用漫畫哏拋出台北市應舉辦「無限城論壇」取代「雙城論壇」，卻立即被漫畫迷反殺，質疑「鬼滅之刃」或「閃靈二人組」的兩座無限城，一個是鬼城、一個是貧民窟。沈伯洋原想借動漫情境包裝城市外交，結果卻把副本地圖誤當城市藍圖。

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沈伯洋日前受訪表示，若當選台北市長將取消雙城論壇，台北首都應舉辦無限城論壇，跟巴黎紐約倫敦、東京等一流城市交流。聽起來氣勢磅礡，綠營側翼也跟進吹捧，但台北市長蔣萬安立即一針見血吐槽，無限城不是「鬼滅之刃」，鬼王無慘的大本營嗎？

沈伯洋隨即改口引用另一部漫畫「閃靈二人組」稱，每一次和不同城市的交流經驗，都可讓台北的能見度提高。不過，「閃靈二人組」漫畫所描繪的世界，上層神秘統治核心支配中下層的貧民窟和各方勢力，網友質疑，黑熊無限城難道是神秘力量統治的貧民窟嗎？

台北市政府研考會主委殷瑋也在臉書貼文「熟悉市政的人會知道」，蔣萬安曾參與巴黎氣候變遷市長論壇、訪問紐約市各局處與紐澤西州長交流、與倫敦市長暢談城市建設、與東京都知事小池百合子互訪、台北主辦國際城市論壇及智慧城市論壇多屆，以及台北與東京、曼谷的三方城市論壇等都是國際論壇及交流。影片最後，殷瑋欲言又止說「如果你不知道」，後勁十足。

沈伯洋爭取台北市長參選門票的關鍵階段，網路聲量是一大助力。根據「網路溫度計」政治人物聲量排名，蔣萬安本周一還排第7名、沈伯洋緊追在後排第8名；截至周三晚間的最新數據統計，沈伯洋已超車蔣萬安，第6名的沈伯洋以43萬筆聲量超越第8名的蔣萬安34萬筆，「無限城」的網路交鋒無疑是一大關鍵。

量化成績固然驚人，但進一步觀察沈伯洋的網路回應，除了綠營同溫層大讚他有創意、吹噓他像張孝全、小泉進次郎、木村拓哉等男神，其他網友大多是揶揄、挖苦的言語。但不論正評或負評，反正衝聲量的時期，只要有曝光就是好事。

沈伯洋的問題不只是獲得民進黨提名資格，更重要的是他是否具備台北市長資格，衛福部前部長陳時中4年前已做過測試，仇恨值雖激化網路聲量，卻嚇走更多的中間選票。

政治可以有想像力，但不能只剩想像力，城市治理絕非想像的動漫二創。蔣萬安用自身「三寶爸」經驗，相信透過政策可改善台北市親子環境，沈伯洋卻是用過去大罷免的政治經驗，天馬行空想把台北市打造無限城，這個夢幻主張固然容易爭取年輕選民的眼球，但對於居住在首善之都的台北市民，以及在這座城市工作的小老百姓、中產階級、各領域菁英，包括賴清德總統本人都應該捫心自問，真的希望台北市變成「黑熊無限城」嗎？

沈伯洋曾引用漫畫「葬送的芙莉蓮」自我打氣，「對手比較強就不戰鬥了嗎？」但該漫畫也有另一句名言，「就像魔族會用言語欺騙人類一樣，你也要用魔力欺騙魔族」，同樣可供沈伯洋參考引用。

巴黎 倫敦 紐約 沈伯洋 蔣萬安 雙城論壇

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