高捷缺口103億元 賴瑞隆籲不分黨派全力支持

立法院交通委員會今天考察高雄交通建設。民進黨立委賴瑞隆說，高雄捷運經費有新台幣103億元缺口，不分黨派都應全力支持，另促國7北延及24小時國際機場評估，帶動城市發展。

民進黨立委賴瑞隆、李昆澤、許智傑與高雄市議會議長康裕成及多名議員，下午到鐵道局南部工程分局聽取軌道、公路、海空港建設簡報，盤點高雄重大交通建設辦理進度，以及待中央協助事項。

過程疑因會議室冷氣排水異常，導致天花板不斷滲水，與會議員更改座位，水還漏到許智傑座位前方，工作人員趕緊拿塑膠盒與抹布接水。許智傑笑說「小事，不要緊」便繼續致詞，漏水插曲未影響會議進行。

高雄市政府捷運工程局表示，高雄捷運S廊帶4線齊發，待完工後，營運路線將達112.3公里，共114站、19處站點供轉乘，其中小港林園線（RL）「土建」潛盾機將於8月到高雄，第二階段採傳統發包方式，預計8月開工。

高雄捷運局指出，今年提報中央需求138億元，核撥金額為35億元，差異約為103億元，後續恐無預算可供支應廠商估驗，盼交通部增補尚缺經費，維持高雄捷運建造不中斷。

至於行經三民、左營、楠梓、橋頭、燕巢等行政區的高捷紫線辦理進度，高雄捷運局提到，該路線行經醫學中心、大專院校等多個重要據點，並串連半導體S廊帶產業園區，3月修正報告再報部審查，盼相關部會支持並儘速核定。

賴瑞隆透過新聞稿表示，高雄捷運局坦言，受財劃法修正及中央總預算案卡關等影響，建設經費面臨103億元缺口，後續恐有無預算可供支應風險。他呼籲，軌道建設攸關高雄未來，不分黨派都應全力支持。

賴瑞隆另要求儘速執行國道7號北延可能性評估，他表示，透過完整道路系統分流，才能降低壅塞、提升產業運輸效率，同時兼顧通勤、觀光與防災韌性。

在「高雄24小時國際機場」建設規劃方面，賴瑞隆認為，高雄應比照日本東京、韓國首爾、台灣北部等雙機場模式，補足南部缺乏24時國際航運的缺口，此案關乎產業轉型、國際運輸與區域競爭力，建議可朝「南星計畫」規劃，啟動相關評估。