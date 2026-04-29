柯志恩提第3波勞工政策 非典型勞工納入意外險

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天發表第3波勞工政策，宣布未來將派遣、外送員及承攬人員等「非典型勞工」納入法律保障與意外險補助，「勞工權益基金」預計2030年加碼增至8億元。

柯志恩表示，高雄作為全台首個成立「勞工權益基金」的城市，目前基金本金仍停在新台幣5.55億元，從縣市合併以來就一直未曾撥補。她提出未來將逐年擴充基金規模，目標2030年撥補達到8億本金規模，以作為勞工的堅實後盾。

柯志恩指出，面對新時代工作型態，派遣、外送員及承攬人員等「非典型勞工」越來越多，但許多基層卻面臨「有工作、沒保障」的困境。

柯志恩承諾未來這些非典型勞工將納入法援防護，若遇到職場霸凌、惡意欠薪或不當解僱，可直接申請基金提供的法律諮詢、訴訟補助及緊急生活支持金，讓基層勞工的權益能被法援防護傘接住。

另外，在改善勞動穩定度方面，柯志恩提出「約聘轉正」激勵機制，企業若將派遣或約聘人員轉為正式員工，市府將編列專款，提供企業每人定額「留任獎勵金」或勞保費率補貼，鼓勵企業將人才留在高雄，改善勞動穩定度。

針對高風險、低保障的非典型勞工，柯志恩也提出補助外送員及其他非典型勞工投保意外傷害險，並要求平台業者落實職災補償。