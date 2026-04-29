邱靖雅參選擾動竹北市長布局 邱臣遠：藍白合方向不變

新竹縣竹北市長選戰升溫，藍白布局出現變數。國民黨議員邱靖雅宣布參選，打破原先「縣長藍營、竹北禮讓白營」默契，後續整合面臨考驗。民眾黨強調合作方向不變，會審慎評估，推出最具整體戰力、最能獲得市民信任的候選人。

據了解，國民黨與民眾黨在新竹縣選戰布局上已有一定默契，傾向由藍營主攻新竹縣長選舉、竹北市長則朝禮讓白營方向協調。不過，隨著邱靖雅宣布參選，打破原先可能的藍白合節奏，後續整合與人選協商恐再掀波瀾。邱靖雅強調，自己是國民黨員，但是否以國民黨籍身分參選，還在溝通協調。

談及藍白合，國民黨爭取竹北市長提名新竹縣議員林禹佑認為，新竹縣選民結構與新竹市不同，建議民眾黨應考量勝選率與國民黨共同討論出一位較合適的人選，且國民黨在當地經營較久，目前也有合適的黨內人選，若雙方仍有合作可能，也可透過民調決定人選，才能贏得選戰。

「藍白合作不變，民眾黨將推最強人選」，民眾黨新竹黨部主委邱臣遠表示，尊重每一位投入選舉的人，這是民主常態。但更關鍵的是，新竹縣市在野力量的整合，才是勝選核心。

邱臣遠強調，藍白之間已有穩定溝通機制，不會因個別參選受到影響。面對2026，民眾黨會審慎評估，推出最具整體戰力、最能獲得市民信任的候選人，對他而言，重點不在個人進退，而是讓新竹持續進步，他也會做好準備，成為能解決問題的最好選擇。

同樣爭取竹北市長提名的民眾黨籍新竹縣議員林碩彥表示，面對2026年地方大選，在野陣營應跳出傳統政黨競爭框架，竹北市長與新竹縣長的布局密不可分，應效法新北市與嘉義市的成功整合機制，以「對等合作」為核心，建立公開透明的聯合治理模式。

林碩彥認為，若藍白陣營在新竹縣長層級支持國民黨候選人，則在竹北市長層級應支持民眾黨候選人。這種區域互補、政黨共治的模式，才符合聯合治理的精神，更能整合非綠陣營力量，讓超過一半的民意進入執政體系，真正落實民主政治。

談及藍白合，國民黨爭取竹北市長提名新竹縣議員林禹佑認為，新竹縣選民結構與新竹市不同，建議民眾黨應考量勝選率與國民黨共同討論出一位較合適的人選。記者黃羿馨／攝影

爭取竹北市長提名的民眾黨籍新竹縣議員林碩彥表示，面對2026年地方大選，在野陣營應跳出傳統政黨競爭框架，竹北市長與新竹縣長的布局密不可分，應效法新北市與嘉義市的成功整合機制。圖／報系資料照