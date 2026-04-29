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李四川爭取汽車貨運業支持 要讓新北路平、燈亮、水溝通

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今晚出席汽車貨運商業同業公會會員大會，爭取汽車貨運業支持。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今晚出席汽車貨運商業同業公會會員大會，爭取汽車貨運業支持。記者林媛玲／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今晚出席汽車貨運商業同業公會會員大會，一進入會場就受到許多會員熱烈歡迎，「李四川凍蒜」加油聲此起彼落，現場掌聲及加油聲不斷，士氣高揚。

2026九合一選舉

針對綠營攻擊李四川年紀大，他在上午接受網路專訪時回稱蘇貞昌選市長時還比他大兩歲，今晚他補充說，8年前在選舉時，他的對手蘇巧慧支持他爸爸蘇貞昌選新北市長，曾公開表示「年齡不是問題，經驗才是最重要的」，現在8年後他參選，年紀甚至比當年的蘇院長還小，卻一直被認為年紀太大，這種講話他也感到很奇怪。

另藍白民調結果出爐，媒體詢問李四川今早稱自己市話民調僅領先蘇巧慧一點點，但手機民調領先很多，連專家形容是跌破眼鏡，看到民調結果是否如同吃了定心丸？

李四川回應，藍白合的民調對他身為國民黨參選人來說壓力更大，責任也更大，更要爭取所有不分顏色及廣大民眾的支持，他並不會因為民調高就如同吃了「定心丸」，他一定會全力以赴，為了藍白合與新北市民打拼努力。

李四川在今晚汽車貨運商業同業公會會員大會致詞時表示，貨運出去就怕路不平、塞車沒地方卸貨，這是最大的困難，而這部分是他的專業，希望年底回來讓新北市路平燈亮水溝通，期盼所有會員給他支持，讓他高票當選，大家一起為新北打拚。

國民黨新北市長參選人李四川今晚出席汽車貨運商業同業公會會員大會，爭取汽車貨運業支持。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今晚出席汽車貨運商業同業公會會員大會，爭取汽車貨運業支持。記者林媛玲／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今晚出席汽車貨運商業同業公會會員大會，爭取汽車貨運業支持。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今晚出席汽車貨運商業同業公會會員大會，爭取汽車貨運業支持。記者林媛玲／攝影

國民黨 李四川 蘇巧慧 蘇貞昌

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