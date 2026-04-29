藍營竹北市長人選逾4戰將搶門票 5月8日發布提名辦法

新竹縣竹北市長選戰升溫，各黨布局浮上檯面。本屆竹北最高票當選的新竹縣議員邱靖雅今宣布投入選戰，不過她已加入國民黨，是否代表藍營出征或以無黨籍身分參選，仍表示「還在溝通」，為藍營提名增添變數。黨部主委楊文科表示，5月8日就會發布提名辦法，有意願的人就依規定領表登記，若登記人數多，就依規定先協調。

竹北市為竹縣最大票倉，人口數超過22萬人，被視為竹縣兵家必爭之地。國民黨方面，竹北市民代表會主席林啟賢、曾以第三高票當選議員的新生代戰將林禹佑，以及科技奶爸縣議員吳旭智都是潛在人選。

針對邱靖雅宣布參選，林禹佑表示尊重，不過他也指出，邱靖雅既然已加入國民黨，若要參與提名就應循黨內初選機制，若不符合資格也應接受結果，不建議脫黨直接參選。至於自身動向，林禹佑表示，若國民黨辦理初選，不排除會參選竹北市長。

吳旭智表示，有心且優秀人選表達意願，當然都樂見其成，他也會積極爭取竹北市長的國民黨提名，希望國民黨在新竹縣、竹北市都能「最大化」；林啟賢則表示，會照黨內機制登記參加初選。

國民黨新竹縣黨部主委楊文科表示，5月8日就會發布提名辦法，有意願的人就依照規定來領表登記，若登記人數多，就依照規定先協調，再看用民調還是其他方式，一定都會按照清楚的方式來跟大家談，讓大家一起努力。

民眾黨方面同樣動作頻頻，潛在人選包括新竹市副市長邱臣遠、縣議員林碩彥等人皆有意爭取門票。近日邱臣遠也找來台北市議員黃瀞瑩在竹北辦活動搶攻親子票，對於林碩彥喊話PK、辭黨部主委，邱臣遠表示黨內一定會推出最強人選，已在審慎評估跟蒐集地方民意。

林碩彥表示，邱靖雅有意參選竹北市長，私下也曾與他討論過此事，他尊重每一位議員或長期深耕竹北的民意代表，在擴大選民服務上的決心，並給予祝福；邱臣遠表示，尊重每一位投入選舉的人，這是民主常態。但更關鍵的是，新竹縣市在野力量的整合，才是勝選核心。

第三勢力方面，時代力量亦積極布局。黨主席王婉諭近期在新竹縣市頻繁走動，對於是否參選竹北市長態度開放，強調將持續評估，並以公共政策與公民發聲作為訴求，爭取中間選民支持。

民進黨方面則仍待整合，現任竹北市長、同時兼任新竹縣黨部主委的鄭朝方，是否轉戰縣長牽動整體布局，至今未對選舉動向公開表態，黨內接班人選包括議員張珈源、曾代表民進黨參選立委的陽明交大助理教授曾聖凱等。

曾以第三高票當選議員的新生代戰將林禹佑表示，若國民黨辦理初選，不排除會參選竹北市長。記者黃羿馨／攝影

竹北市民代表會主席林啟賢（右）表示，會照黨內機制登記參加初選。圖／市公所提供