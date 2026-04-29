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初選激戰後陳見賢未與徐欣瑩同台 楊文科：竹縣藍營很團結不必擔心

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
楊文科在布達致詞時也多次肯定陳見賢，指出對方早在8年多前就協助操盤選戰，「我怎麼當選的我也不清楚」，顯見其操盤實力深厚。記者黃羿馨／攝影
楊文科在布達致詞時也多次肯定陳見賢，指出對方早在8年多前就協助操盤選戰，「我怎麼當選的我也不清楚」，顯見其操盤實力深厚。記者黃羿馨／攝影

國民黨主席鄭麗文今天下午赴新竹縣黨部主持布達典禮，但曾與立委徐欣瑩競爭縣長提名的副縣長陳見賢未出席，引發外界關注黨內是否仍存裂痕。對此，楊文科受訪說明，陳見賢是因前往門診打針未能到場，並強調不必太擔心這件事情，「我們新竹縣就是很團結、很和諧的一個縣」。

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楊文科在布達致詞時也多次肯定陳見賢，指出對方早在8年多前就協助操盤選戰，「我怎麼當選的我也不清楚」，顯見其操盤實力深厚，因此延攬其擔任副縣長。他形容陳見賢做事認真、個性直接，「有什麼事直接講」，溝通順暢。

針對初選過程引發的紛擾，楊文科表示，國民黨是民主政黨，黨員本就可自由支持人選，初選競爭過程正是民主展現，「支持出來，我們就必須全力以赴」，讓提名人高票當選。他也坦言，陳見賢在這一戰「很努力」，自己也感到相當感動。

對於整合進度，楊文科表示，初選結束至今不過1個月，「事緩則圓」，新竹縣長期為藍營優勢選區，鄉親也具備判斷力，此次初選依照制度完成，結果出爐即應共同面對、團結迎戰。

至於兼任黨部主委後是否影響縣政，楊文科說，未來若需參與黨務將依規請假，下鄉與黨員、基層互動，但強調縣府團隊分工完整，「黨跟政不會有扞格」，行政運作不受影響。

媒體追問請假規畫，楊文科回應，並非長假，而是視行程需要安排，將利用時間走訪基層、傾聽黨員與地方聲音。

國民黨主席鄭麗文今天下午到新竹縣黨部主持新任主委楊文科布達典禮。記者黃羿馨／攝影
國民黨主席鄭麗文今天下午到新竹縣黨部主持新任主委楊文科布達典禮。記者黃羿馨／攝影

對於整合進度，楊文科表示，初選結束至今不過1個月，「事緩則圓」，新竹縣長期為藍營優勢選區，鄉親也具備判斷力，此次初選依照制度完成，結果出爐即應共同面對、團結迎戰。記者黃羿馨／攝影
對於整合進度，楊文科表示，初選結束至今不過1個月，「事緩則圓」，新竹縣長期為藍營優勢選區，鄉親也具備判斷力，此次初選依照制度完成，結果出爐即應共同面對、團結迎戰。記者黃羿馨／攝影

國民黨主席鄭麗文今天下午到新竹縣黨部主持新任主委楊文科布達典禮。記者黃羿馨／攝影
國民黨主席鄭麗文今天下午到新竹縣黨部主持新任主委楊文科布達典禮。記者黃羿馨／攝影

國民黨 新竹縣 徐欣瑩 陳見賢 楊文科 鄭麗文

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