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初選激戰後陳見賢未與徐欣瑩同台 楊文科：竹縣藍營很團結不必擔心
國民黨主席鄭麗文今天下午赴新竹縣黨部主持布達典禮，但曾與立委徐欣瑩競爭縣長提名的副縣長陳見賢未出席，引發外界關注黨內是否仍存裂痕。對此，楊文科受訪說明，陳見賢是因前往門診打針未能到場，並強調不必太擔心這件事情，「我們新竹縣就是很團結、很和諧的一個縣」。
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楊文科在布達致詞時也多次肯定陳見賢，指出對方早在8年多前就協助操盤選戰，「我怎麼當選的我也不清楚」，顯見其操盤實力深厚，因此延攬其擔任副縣長。他形容陳見賢做事認真、個性直接，「有什麼事直接講」，溝通順暢。
針對初選過程引發的紛擾，楊文科表示，國民黨是民主政黨，黨員本就可自由支持人選，初選競爭過程正是民主展現，「支持出來，我們就必須全力以赴」，讓提名人高票當選。他也坦言，陳見賢在這一戰「很努力」，自己也感到相當感動。
對於整合進度，楊文科表示，初選結束至今不過1個月，「事緩則圓」，新竹縣長期為藍營優勢選區，鄉親也具備判斷力，此次初選依照制度完成，結果出爐即應共同面對、團結迎戰。
至於兼任黨部主委後是否影響縣政，楊文科說，未來若需參與黨務將依規請假，下鄉與黨員、基層互動，但強調縣府團隊分工完整，「黨跟政不會有扞格」，行政運作不受影響。
媒體追問請假規畫，楊文科回應，並非長假，而是視行程需要安排，將利用時間走訪基層、傾聽黨員與地方聲音。
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