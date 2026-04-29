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藍白宜蘭縣長民調預計5月初出爐 黃國昌全力催票「唯一支持陳琬惠」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨去年12月徵召前立委、宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，民眾黨主席黃國昌（圖）表示，希望為宜蘭注入清流，也讓宜蘭人看到民眾黨深耕宜蘭的決心。記者曾吉松／攝影
民眾黨去年12月徵召前立委、宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，民眾黨主席黃國昌（圖）表示，希望為宜蘭注入清流，也讓宜蘭人看到民眾黨深耕宜蘭的決心。記者曾吉松／攝影

迎戰年底縣市首長選舉，藍白兩黨啟動整合作業，宜蘭縣長民調預計5月初出爐。民眾黨主席黃國昌今天表示，拜託所有宜蘭鄉親在家顧電話，唯一支持代表新政治、深耕地方的民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠，讓她實現為宜蘭擘劃30年的發展建設願景。

2026九合一選舉

國民黨與民眾黨上月簽訂政黨合作協議，決定在新北市、嘉義市及宜蘭縣共推地方首長人選，國民黨與民眾黨昨天共同舉行「藍白聯合治理新北市長民調結果發布記者會」，國民黨發言人江怡臻在會中宣布，台北市前副市長李四川在新北市長民調勝出。

民眾黨今天舉行中央委員會，核定選舉決策委員會通過的2026年直轄市及縣市議員新一波提名名單，提名宜蘭縣宜蘭市林蒼佑 。黃國昌在會中表示，近期即將進行宜蘭縣長民調，拜託鄉親朋友在家顧電話，唯一支持代表新政治、深耕宜蘭、有拚勁執行力的陳琬惠，「給琬惠一個機會，讓她實現為宜蘭擘劃30年的發展建設願景。」

黃國昌也說，新北市長初選民調結果出爐，國民黨參選人李四川確定勝出，在野黨基於理念和政策合作，唯一目標就是讓人民生活有感進步，因此自己將會全力輔選李四川，同時也會繼續和「民眾地方隊」攜手打拚，進而在全台各縣市議會爭取最多席次。

黃國昌認為，民主國家的政治應該是「參選人將心力投注在提出福國利民政見、彼此正面思辨持續進步」，而非透過廉價的造謠與謾罵煽動仇恨，民眾黨與國民黨未來會繼續踏實前進，「我們也有信心可以一點一點修復社會對立，讓台灣社會重回大家熟悉的善良樣貌。」

此外，五一勞動節即將到來，民眾黨今天發布「2026台灣民眾黨勞動權益宣言」，包括「推動年金改革，提升勞退雇主提撥」、「推動產假延長接軌國際，提升育嬰留停緩解壓力」、「落實有薪家庭照顧假，推動育兒友善工時制度」及「遏阻非法聘僱移工，強化國對國直聘機制」。

黃國昌表示，勞保潛藏負債高達13兆元，預估2031年面臨破產危機，年金改革等重大改革不能再拖，「台灣人民不能再等、也沒時間再等」，民眾黨絕對不會停下腳步，透過具體的「勞動權益宣言」主張，從友善職場、健康管理到退休保障，全方位地為台灣人民發聲、為勞工爭取尊嚴。

國民黨 黃國昌 陳琬惠 宜蘭

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