藍營新竹縣長初選風波後整合 鄭麗文：已與陳見賢見面感謝付出

國民黨主席鄭麗文今天下午到新竹縣黨部主持新任主委楊文科布達典禮，當時與立委徐欣瑩競爭縣長提名的副縣長陳見賢因病未出席，由於黨內初選競爭激烈導致矛盾，藍營是否整合備受關注，對此鄭麗文說，已有和陳見賢見面，並感謝他的付出。

鄭麗文步入黨部時有媒體問「跟陳見賢見面了嗎？」鄭麗文僅回應「有」，其餘問題則未回應。鄭麗文交接印信後致詞直言，台灣處境異常艱難，民進黨中央執政已讓民眾忍無可忍，期盼2028年實現政黨輪替，因此年底地方選舉藍軍具有「不能輸的壓力」，必須團結一致下架民進黨。

鄭麗文指出，全台高度關注新竹縣未來的發展，雖然在初選過程中曾出現許多風波與焦慮，讓支持者感到憂心，但今天的布達典禮展現的正是「團結的民進黨」，說到激動處，鄭麗文口誤說出「團結的民進黨」，引起全場一陣驚呼，但她立即改口說是「團結的國民黨」，並笑稱「還好大家都有認真在聽」，成功用幽默化解尷尬。

鄭麗文接著說，徐欣瑩在立法院是專業且堅持的傑出立委，深得新竹縣民肯定，未來縣長的重任將落在徐欣瑩肩上，而整個國民黨大家庭將是她最堅實的後盾。她也感謝陳見賢的付出，「他任勞任怨、對黨有著無法割捨的死忠情誼，這種民主風度是黨內最寶貴的資產」。

鄭麗文提醒，不要以為在新竹縣就一定會贏，民進黨會出什麼奧步、會怎樣選，還是要非常地謹慎，如履薄冰，期許新竹縣能打一場漂亮、團結的選戰，不讓外人見縫插針、不讓外人看笑話，把國民黨的志氣、骨氣、底氣充分展現出來。

楊文科致詞先是細數政績，包括推動五支箭與十大交通基礎建設，更讓新竹縣成為家庭所得收入全國第一、平均年齡最年輕的活力城市，未來更將推動文化教育與高中設校計畫，為下一代建立「富而好禮」的社會新形象。

面對選舉挑戰，楊文科霸氣宣示，「管他誰要跟我們選，我們就是要拚到底」，在座許多鄉鎮長、縣議員都很有經驗，知道要怎麼勝選，所以年底選舉需要大家幫忙，未來的幾個月一定要共同努力發揮國民黨的團結力量。

國民黨主席鄭麗文今天下午到新竹縣黨部主持新任主委楊文科布達典禮。記者黃羿馨／攝影

楊文科霸氣宣示，「管他誰要跟我們選，我們就是要拚到底」，在座許多鄉鎮長、縣議員都很有經驗，知道要怎麼勝選。記者黃羿馨／攝影

國民黨主席鄭麗文今天下午到新竹縣黨部主持新任主委楊文科布達典禮。記者黃羿馨／攝影

國民黨主席鄭麗文今天下午到新竹縣黨部主持新任主委楊文科布達典禮。記者黃羿馨／攝影