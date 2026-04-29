綠營質疑退選新北馬上啟動募款 黃國昌反嗆新潮流吃香喝辣

藍白兩黨昨天公布新北市長民調，台北市前副市長李四川確定勝出，民眾黨主席黃國昌隨後宣布啟動募款計畫。黃國昌今天對此表示，民眾黨是一個沒有錢、沒有資源的小黨，不像民進黨派系新潮流吃香喝辣，早就忘記什麼叫做「穿草鞋跟人民站在一起」。

迎戰年底縣市首長選舉，藍白兩黨啟動整合作業，新北市長民調昨天出爐，國民黨參選人李四川確定出線。民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌事後透過民眾黨官方頻道開設直播，並合體民眾黨前主席柯文哲宣布啟動募款計畫，初步設定目標為1000萬元。

民眾黨今天舉行記者會，針對民進黨立委、高雄市長參選人賴瑞隆提出相關質疑，黃國昌受訪時表示，民眾黨是一個沒有錢、沒有資源的小黨，請問合法進行小額募款有什麼問題？大家只要到高雄市看看，滿街都是賴瑞隆的看板，「你花了多少錢？錢從哪裡來？說清楚講明白，不要迴避問題。」

黃國昌說，即便未能在初選民調勝出，然而自己作為民眾黨主席，透過合法管道幫小雞募款，「請問賴瑞隆有什麼問題？難不成要像他一樣，面對媒體哭哭啼啼的嗎？這才是應該要有的表現嗎？」民進黨新潮流吃銅吃鐵、吃香喝辣，早就忘記什麼叫做「穿草鞋跟人民站在一起」，哪有什麼資格提這種笑掉人家大牙的問題。

針對民眾黨啟動募款計畫，黃國昌表示，這筆錢就是要拿來幫助議員參選人，至於範圍是否包含現任議員，民眾黨中央委員會今天也有進行討論，「我們一定會最妥善、最有效率來使用這筆錢，協助所有議員參選人。」