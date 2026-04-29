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綠常委示警參選對手提普發現金搶票 建議黨及早因應

中央社／ 台北29日電

迎戰年底地方大選，民進黨中央已規劃各地縣市擴大聯合競選；民進黨中常委陳茂松今天在民進黨中常會示警，部分選區有對手參選人喊出當選後要普發現金，建議民進黨中央要及早研擬對案。

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民進黨下午召開中常會，據轉述，民進黨團總召蔡其昌表示，國民黨籍召委都不太排總預算案審查，民進黨各委員會召委會積極排案，國民黨可能為了延會在鋪陳，怕到時候如果沒案審比較尷尬，但是不排案、排案排得慢，都要接受人民公評。

民進黨秘書長徐國勇提到，黨中央針對各縣市輔選規劃已經全面派駐、指定負責的主管參與到各參選人團隊，隨時提供協助，今年希望各地縣市可以規劃擴大聯合競選，等5月黨職選舉過後，新任主委上任後，黨中央也會找各地主委討論。

據轉述，對於年底選情，中常委陳茂松示警，各地選舉都有人開出普發現金的政策，像在嘉義民雄就已經聽到，有參選人喊說當市長普發新台幣6000元，這種政策買票可能會層出不窮，民進黨的參選人比較重視財政紀律，未來可能會吃虧，提醒黨內要提早思考因應。

民進黨立委莊瑞雄認為，這是開選舉支票，也很難說在法律上有什麼問題，越是選不上的人支票開得越大張，很多這種例子，好好說明就好。

民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃提到，她的對手也喊出當選後，0到15歲每個月發5000元，對手確實展開這樣的攻勢，出一張嘴，不負責任。

據轉述，聽到此處，賴清德反問陳亭妃，「那妳的社會福利政策是什麼？」陳亭妃回應，待她當選，12月25日就任那天，她就全面檢視六都福利政策，只要六都有的，台南都要有。賴清德讚賞陳亭妃的政見「簡單明瞭」。

據轉述，賴清德表示，地方上讓各參選人提出社會福利政見，中央政府也會盤點可以做的部分。賴清德說明，近期會邀請立委到中央黨部，聽取大家對少子女化的意見，這是很需要重視的問題，必須處理。

民進黨團 蔡其昌 徐國勇

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