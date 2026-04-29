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英系、新系力助沈伯洋？這三人異口同聲喊團結

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨北市黨部今下午舉辦「台北零食交流會」，會後進行閉門座談。不只主委張茂楠（左一）、立委吳沛憶（右一）與沈伯洋（左六）與會，也邀議員參選人到場分享初入選戰的所見所聞。記者曾學仁／攝影
民進黨北市黨部今下午舉辦「台北零食交流會」，會後進行閉門座談。不只主委張茂楠（左一）、立委吳沛憶（右一）與沈伯洋（左六）與會，也邀議員參選人到場分享初入選戰的所見所聞。記者曾學仁／攝影

民進黨立委沈伯洋披綠袍參戰台北市長幾乎是板上釘釘，英系立委吳沛憶將接掌北市黨部主委，未來英系、新系在市長選戰合作動態受矚。吳沛憶說，團結一定是最重要，我們不會是表面團結、演出。

2026九合一選舉

沈伯洋、吳沛憶與台北市黨部主委張茂楠今下午舉辦「台北零食交流會」，邀請新人參選人帶著各選區私房美食交流，會後也有閉門座談討論市政議題。

各派系未來在市長選戰如何合作助沈伯洋勝選？張茂楠說，民進黨遇到大選沒有各別派系問題，只有全黨全心、團結一致。最重要是打贏選戰，必須要團結；二是向外拓展，吸納中間選民、青年、客家及不同族群。民進黨提出好人才，向台北市民推薦好的領舵者，沈伯洋已經具備法律、市政各方面，民進黨在這場市長選舉沒有個人，只有全體。

吳沛憶表示，在台北市就是組成「台北隊」，黨內一定是大團結，唯有團結才更有力量。最重要工作是在北市提出願景，爭取市民的認同，不只要爭取民進黨支持者的認同，我們要爭取北市不分黨派市民的認同。她也強調，團結一定是最重要，我們不會是表面團結、演出。

沈伯洋指出，即使不是在選舉期間，過去兩年在立法院討論議題時，也沒有所謂派系之分。只要大家目標一致，一定都是團結、全力以赴。

台北隊 台北 北市 沈伯洋 吳沛憶

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