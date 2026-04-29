沈伯洋合體北市小雞 高嘉瑜：期待馬上掛合照看板

市長選戰逐漸加溫，民進黨幾乎鎖定徵召立委沈伯洋參選台北市長。沈伯洋今與黨部主委張茂楠、立委吳沛憶與被提名的新人參選人合體，逐漸展現母雞氣勢，現場互動熱絡，小雞們力挺，甚至回鍋參選的高嘉瑜更表態，期待可以馬上掛上跟沈伯洋合照的看板。

民進黨北市黨部今下午舉辦「台北零食交流會」，會後進行閉門座談。不只主委張茂楠、吳沛憶、沈伯洋與會，也邀議員參選人高嘉瑜、陳又新、郭凡、林子揚、賴俊翰、馬郁雯、張銘祐、劉品妡到場分享初入選戰的所見所聞，參選人陳聖文則因人生大事，今天辦家宴而告假。

零食交流會環節，每位參選人都準備各選區特色點心魷魚焿、蟹殼黃、桶仔雞等好料分享。沈伯洋表示，要來跟大家一起討論、請益接下來的市政規畫及願景，也一一點名每位新人，包含資深大學姐高嘉瑜最清楚中央到地方要如何協調、熟悉司法改革的陳又新是他大學同學、他進立院第一個採訪就是馬郁雯。

對於國民黨北市議員游淑慧問敢不敢跟沈伯洋合掛看板，高嘉瑜回應，謝謝藍營議員幫推薦沈伯洋，她大讚沈不僅是自己學弟，也是台大法律系教授李茂生的高徒，還是賓州大學法學碩士、加州大學爾灣分校犯罪與法律社會學博士，直呼如此優秀、全才的市長參選人哪裡找？對國民黨來講，「他們現在是瑟瑟發抖」。

高嘉瑜諷，蔣萬安被認為是「好學生」，說話沒靈魂，好像被植入軟體，但沈伯洋是活生生、有血有肉、有靈魂，從小不是權貴，不是一出生就要當立委、當市長、就要選總統。

她坦言，2010年開始選議員，3次都只掛自己的看板，因她認為選舉主要是靠自己努力，並不是不願意跟市長合照，但這一次她很期待可以馬上掛上跟沈伯洋合照的看板，還笑說雖然現在在港湖沒幾面，如果有會趕快掛上。

林子揚則說，他看板做好就在門口，希望待會可再跟沈伯洋合照一張。沈補充，他過往髮型，很多人都對掛看板有疑慮，真的非常不好意思，他現在有修整得比較整齊，會再繼續爭取大家支持。

陳又新提及，在港湖做基層法律服務近10年、近萬人，發現很多人遇到問題是北市8成以上房子超過40、50年，一直沒辦法被解決。他認為，沈今天要面對的不是蔣萬安，而是蔣萬安所代表的這些「可能不希望改變的台北市民。」