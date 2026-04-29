童子瑋質疑鴨子船要求公開資料 基市：程序透明

基隆市推動水陸兩用巴士（鴨子船）預算從新台幣5000萬元增至近1.3億元，議長童子瑋今天質疑採購程序，要求儘速公開評選委員、標準及投標廠商。市府回應，程序完整且透明。

民進黨基隆市長參選人、基隆市議會議長童子瑋今天透過新聞稿表示，水陸兩用巴士預算一路攀升，市長謝國樑應秉持公開透明精神，公布評選委員、評選依據及投標廠商名單，且對於預算暴增、站點設置、採購順序、營運損益評估，基隆市政府目前都沒有說明的誠意。

童子瑋指出，除計畫粗糙外，根據媒體報導，鴨子船採購案更存在評選問題，最終採購的鴨子船就是市府前往日本考察的同一家企業，得標廠商也與營運雙層巴士的企業相同，許多市民認為可能是一起弊案。5月中的定期會，議會一定會嚴格監督每筆預算。

對此，市府表示，水陸兩用巴士採購相關程序相當完整及透明，請市民放心。