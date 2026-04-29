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稱李四川對手資源豐沛 鄭麗文：不對稱戰爭、不能大意
新北市長藍白合昨公布民調結果，由國民黨新北市長參選人李四川獲勝。國民黨主席鄭麗文今天表示，面對新北選戰，國民黨不能大意，對方來勢洶洶，背後有豐沛的家族資源與國家資源，「這是一場不對稱的戰爭，但是我們對川伯有信心，也對新北市有信心。」
2026九合一選舉
鄭麗文今在中常會指出，繼嘉義市，藍白共推民眾黨前立委張啟楷後，李四川與民眾黨主席黃國昌已完成藍白合作機制，最後決定由李四川代表藍白在野聯盟參選新北市長。大家對李四川寄予非常高的期待，新北必須要贏，並在現任市長侯友宜八年優良政績與新北市民壓倒性支持的基礎上，延續優異執政成果。
鄭麗文說，李四川擁有豐沛行政經驗與傑出工程專業，一定可以再次把新北市推上國際舞台，成為先進、便民的現代化大都會。她也期待北北基桃能聯手，推動更先進、更進步的建設，甚至包括宜蘭在內，共同推動全面性、進步性的規畫。
鄭麗文說，面對新北選戰，國民黨不能大意，也不能小看對手。她表示，對方來勢洶洶，背後有豐沛的家族資源與國家資源，「這是一場不對稱的戰爭，但是我們對李四川、對新北有信心。」她呼籲中常委全力輔選李四川，並表示近期將完成宜蘭藍白共推人選機制，很快就能完成全台灣藍白合作提名作業。
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