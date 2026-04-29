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拒發芽馬鈴薯入台 民眾黨嘉義市長參選人張啓楷攜手藍白食安連署

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長參選人張啓楷（左四）今天聯合國民黨市黨部主委蔡明顯（右三）、議員張秀華（左三）、黃思婷（左二）及民眾黨議員參選人林昱孜（左一）等人共同站出來抗議。記者李宗祐／攝影
嘉義市長參選人張啓楷（左四）今天聯合國民黨市黨部主委蔡明顯（右三）、議員張秀華（左三）、黃思婷（左二）及民眾黨議員參選人林昱孜（左一）等人共同站出來抗議。記者李宗祐／攝影

針對政府近期擬放寬進口發芽馬鈴薯檢疫標準，嘉義市長參選人張啓楷今天聯合國民黨市黨部主委蔡明顯、議員張秀華、黃思婷及民眾黨議員參選人林昱孜等人共同站出來抗議，現場簽署守護馬鈴薯承諾書，張啓楷並展示市長黃敏惠的簽署承諾，藍白陣營一齊高喊「守護食安 不分藍綠」。張啓楷說，食安是基本人權，政府應回到過往嚴格的簡易標準，嚴格守護海關防線，確保人民健康不受到危害。

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張啓楷今天下午先後於王靈宮五顯帝廟、鵬思宮及順興宮等地舉辦「幸福『薯』於你」活動，現場發送產自雲林、嘉義及台中的國產馬鈴薯。張啓楷表示，過往檢疫規定相當明確，馬鈴薯只要發現一顆發芽就必須整批退運，但政府近期竟然打算放寬標準，改為剔除發芽個案後即可放行。他質疑，若放任廠商自行找出發芽馬鈴薯，在實務上根本難以執行，且過去台灣曾兩度發生市售薯條變綠的事件，顯見放寬標準將嚴重威脅民眾健康。

除馬鈴薯議題外，張啓楷也對政府降低美國花生進口關稅表達強烈不滿。他表示，政府與美國簽署條約將花生關稅降為零，導致價格僅為國產花生約三分之一的美國花生大量湧入。張啓楷表示，嘉義是國內花生的重要產區，此舉對在地農民生計造成巨大衝擊，從過去的萊豬、萊牛到現在的發芽馬鈴薯與零關稅花生，政府的決策已讓基層農民與消費者深感不安。

活動現場發起食安連署，包含嘉義市長黃敏惠等人都已簽署支持。他表示，這是一場捍衛食安的集結，要求政府不能犧牲人民健康，並呼籲民進黨立委王美惠及其他民意代表應共同表態支持食安保證書，以民生需求為首要考量，而非以政黨利益為先。

食安零容忍！張啓楷於嘉義市發起連署 要求政府恢復嚴格檢疫標準。記者李宗祐／攝影
食安零容忍！張啓楷於嘉義市發起連署 要求政府恢復嚴格檢疫標準。記者李宗祐／攝影

拒絕發芽馬鈴薯入台，張啓楷攜手藍白陣營發起食安連署。記者李宗祐／攝影
拒絕發芽馬鈴薯入台，張啓楷攜手藍白陣營發起食安連署。記者李宗祐／攝影

嘉義市長參選人張啓楷（左四）今天聯合國民黨市黨部主委蔡明顯（右三）、議員張秀華（左三）、黃思婷（左二）及民眾黨議員參選人林昱孜（左一）等人共同站出來抗議，高喊「守護食安 不分藍綠」。記者李宗祐／攝影
嘉義市長參選人張啓楷（左四）今天聯合國民黨市黨部主委蔡明顯（右三）、議員張秀華（左三）、黃思婷（左二）及民眾黨議員參選人林昱孜（左一）等人共同站出來抗議，高喊「守護食安 不分藍綠」。記者李宗祐／攝影

活動現場發送國產馬鈴薯，呼籲守護食安。記者李宗祐／攝影
活動現場發送國產馬鈴薯，呼籲守護食安。記者李宗祐／攝影

民眾黨 黃敏惠 張啓楷 嘉義

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