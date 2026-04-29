快訊

影／女大生仍未道歉！一撞害女警遭遊覽車輾死 男友招魂悲喊：妳永遠是我老婆

26歲股海賺到2000萬！他從正二慘賠600萬撐回來…最後醒悟全轉VT

李鴻淵殺4人判死發回 檢察官輾轉難眠：殺人容易、判死卻如此之難

聽新聞
0:00 / 0:00

影／換髮型改變人設？沈伯洋：我只是剛好剪頭髮而已

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
立委沈伯洋（中）下午出席民進黨台北市黨部舉辦「台北零食交流會」，帶領民進黨台北市議員參選人高嘉瑜、陳又新、郭凡、林子揚、賴俊翰、馬郁雯、張銘祐、劉品妡等出席，分享台北美食。記者曾學仁／攝影
立委沈伯洋（中）下午出席民進黨台北市黨部舉辦「台北零食交流會」，帶領民進黨台北市議員參選人高嘉瑜、陳又新、郭凡、林子揚、賴俊翰、馬郁雯、張銘祐、劉品妡等出席，分享台北美食。記者曾學仁／攝影

立委沈伯洋下午出席民進黨台北市黨部舉辦「台北零食交流會」，帶領民進黨台北市議員參選人高嘉瑜、陳又新、郭凡、林子揚、賴俊翰、馬郁雯張銘祐、劉品妡等出席，分享台北美食。

2026九合一選舉

針對台北國際論壇要不要參加，沈伯洋表示重點是整體的市民，一個好的論壇，最主要有活動要有名額，這個名額就是要有在地的參與，所以重點是我們的市民參與，講的是城市跟城市之間的論壇，城市代表的是整體的市民，是兩邊市民的交流。

對於換髮型，沈伯洋表示只是剛好剪頭髮而已，很多人會喜歡討論人設的問題，並強調自己所專注的不管是學科，包括犯罪學、都市設計、生態學，所以我比較像是在恢復人設，而不是在改變人設。

立委沈伯洋（左六）下午出席民進黨台北市黨部舉辦「台北零食交流會」，帶領民進黨台北市議員參選人高嘉瑜、陳又新、郭凡、林子揚、賴俊翰、馬郁雯、張銘祐、劉品妡等出席，分享台北美食。記者曾學仁／攝影
立委沈伯洋（左六）下午出席民進黨台北市黨部舉辦「台北零食交流會」，帶領民進黨台北市議員參選人高嘉瑜、陳又新、郭凡、林子揚、賴俊翰、馬郁雯、張銘祐、劉品妡等出席，分享台北美食。記者曾學仁／攝影

民進黨 台北 高嘉瑜 沈伯洋 張銘祐 馬郁雯

延伸閱讀

秀肌肉？蔣萬安細數國際論壇、MOU成果...微笑邀沈伯洋參加

沈伯洋拋無限城論壇 殷瑋秀蔣萬安做這些…「熟悉市政的人都知道」

沈伯洋非典型打法如何因應？蔣萬安老神在在笑回一句

代母參選？應曉薇女兒應佳妤：若繼續說沒有要選有點假掰

相關新聞

拒發芽馬鈴薯入台 民眾黨嘉義市長參選人張啓楷攜手藍白食安連署

針對政府近期擬放寬進口發芽馬鈴薯檢疫標準，嘉義市長參選人張啓楷今天聯合國民黨市黨部主委蔡明顯、議員張秀華、黃思婷及民眾黨議員參選人林昱孜等人共同站出來抗議，現場簽署守護馬鈴薯承諾書，張啓楷並展示市長黃

童子瑋籲鄰長事務費1500調到2000元 民眾黨批收割：基隆市府早編列

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋團隊昨天提出「強化里、鄰長城市治理計畫」，要求將鄰長事務費從1500元調升到2000元。民眾黨基隆市黨部今天指出，相關預算市府早已編列納入市府追加預算規畫，批根本是收割作

沈伯洋合體北市小雞 高嘉瑜：期待馬上掛合照看板

市長選戰逐漸加溫，民進黨幾乎鎖定徵召立委沈伯洋參選台北市長。沈伯洋今與黨部主委張茂楠、立委吳沛憶與被提名的新人參選人合體，逐漸展現母雞氣勢，現場互動熱絡，小雞們力挺，甚至回鍋參選的高嘉瑜更表態，期待可

稱李四川對手資源豐沛 鄭麗文：不對稱戰爭、不能大意

新北市長藍白合昨公布民調結果，由國民黨新北市長參選人李四川獲勝。國民黨主席鄭麗文今天表示，面對新北選戰，國民黨不能大意，對方來勢洶洶，背後有豐沛的家族資源與國家資源，「這是一場不對稱的戰爭，但是我們對

影／換髮型改變人設？沈伯洋：我只是剛好剪頭髮而已

立委沈伯洋下午出席民進黨台北市黨部舉辦「台北零食交流會」，帶領民進黨台北市議員參選人高嘉瑜、陳又新、郭凡、林子揚、賴俊翰、馬郁雯、張銘祐、劉品妡等出席，分享台北美食。

台北市長選戰開打！藍營轟不懂市政 沈伯洋再酸「無限萬安論壇」

台北市長選戰逐漸加溫，參選可能性高的沈伯洋昨提無限城論壇，市長蔣萬安今邀沈伯洋出席台北國際城市論壇，沈伯洋今再說，無限城講的是城市跟城市論壇，兩邊市民的交流，不只是首長跟首長，是無限城論壇，不是「無限

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。