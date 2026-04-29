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影／換髮型改變人設？沈伯洋：我只是剛好剪頭髮而已
立委沈伯洋下午出席民進黨台北市黨部舉辦「台北零食交流會」，帶領民進黨台北市議員參選人高嘉瑜、陳又新、郭凡、林子揚、賴俊翰、馬郁雯、張銘祐、劉品妡等出席，分享台北美食。
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針對台北國際論壇要不要參加，沈伯洋表示重點是整體的市民，一個好的論壇，最主要有活動要有名額，這個名額就是要有在地的參與，所以重點是我們的市民參與，講的是城市跟城市之間的論壇，城市代表的是整體的市民，是兩邊市民的交流。
對於換髮型，沈伯洋表示只是剛好剪頭髮而已，很多人會喜歡討論人設的問題，並強調自己所專注的不管是學科，包括犯罪學、都市設計、生態學，所以我比較像是在恢復人設，而不是在改變人設。
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