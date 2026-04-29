童子瑋籲鄰長事務費1500調到2000元 民眾黨批收割：基隆市府早編列

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋團隊昨天提出「強化里、鄰長城市治理計畫」，要求將鄰長事務費從1500元調升到2000元。民眾黨基隆市黨部今天指出，相關預算市府早已編列納入市府追加預算規畫，批根本是收割作法。童辦對此不回應。

童子瑋進步基隆辦公室政策部主任吳挺鋒昨公布「強化里、鄰長城市治理計畫」，指童子瑋致力擔任基隆的「生活市長」，市府4年施政藍圖將會由里、鄰長擔任調查員，協力啟動「里鄰生活需求大調查」，針對市民痛點追蹤列管。

吳挺鋒指出，為配合相關工作任務的調整，童子瑋要求鄰長工作津貼必須從每月1500元調升至2000元，而里長執行業務的費用將視里內人口數指標，依比例分級合理調整，才能符合人本精神，建立市政服務一條龍。

民眾黨基隆市黨部今由市議員參選人李文耀、林廷翰、黃申棟召開記者會，中正區議員參選人林廷翰表示，他過去擔任市府副發言人，市長謝國樑不論從過去的500元調整到1500元，或今年初開始討論調升至2000元，他都實際參與相關業務推動。

林廷翰指出，鄰長事務費調整3月中民政處向各區公所確認追加預算需求，後完成預算審核會議並決議編列，4月送交議會審議，童子瑋議長在議會收到市府編列的預算書後，馬上要求市府調升鄰長事務費，質疑收割。

安樂區議員參選人李文耀說，市府已明確編列近千萬元的鄰長事務費，童子瑋4月28日對外提出相同內容的政見，且金額與市府既有編列一致，時間點高度重疊。

信義區議員參選人黃申棟表示，鄰長是基層治理中最貼近市民的重要角色，也是維繫社區運作與整體城市穩定的關鍵力量。無論是政策推動或日常服務，鄰長都站在第一線，給予足夠且穩定的支持至關重要。