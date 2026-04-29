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童子瑋提鄰長事務費月加500元 民眾黨指收割

中央社／ 基隆29日電

民進黨基隆市長參選人童子瑋團隊，昨天提出調高鄰長事務費每月500元政見，民眾黨今天表示，市府早已納入追加預算，童子瑋「收割」搶先公布。童子瑋進步基隆辦公室則無回應。

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台灣民眾黨基隆市議員參選人林廷翰、李文耀、黃申棟上午在黨部舉行記者會。林廷翰表示，他過去擔任基隆市政府副發言人，提升鄰長福利是市長謝國樑一直推動的政策，鄰長事務費從每月新台幣1500元調升至2000元，早在年初就開始討論。

林廷翰指出，民政處3月向各區公所確認追加預算需求，完成預算審核決議編列，4月送交議會審議，議長童子瑋收到預算書後，馬上要求市府調升鄰長事務費，難道這就是童子瑋口中常說的「跟進」。

李文耀表示，市府已明確編列近1000萬元的鄰長事務費，童子瑋是否在掌握預算資訊後急於對外發表，再對外形塑「市府跟進」的政治敘事，動機有待社會公評，且類似情形並非首次，搶先公布既有政策規劃，這叫做「收割」，而非人家「跟進」。

黃申棟表示，鄰長是基層治理中最貼近市民的重要角色，也是維繫社區運作與整體城市穩定的關鍵力量。無論是政策推動或日常服務，鄰長都站在第一線，給予足夠且穩定的支持至關重要。

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