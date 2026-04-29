台北市長選戰開打！藍營轟不懂市政 沈伯洋再酸「無限萬安論壇」

台北市長選戰逐漸加溫，參選可能性高的沈伯洋昨提無限城論壇，市長蔣萬安今邀沈伯洋出席台北國際城市論壇，沈伯洋今再說，無限城講的是城市跟城市論壇，兩邊市民的交流，不只是首長跟首長，是無限城論壇，不是「無限萬安論壇」，一個偉大城市不是綁在一個人身上。

沈伯洋日前提到應取消台北上海雙城論壇，並拋「無限城論壇」應與國際一流先進城市辦論壇，藍營批台北市舉辦國際城市論壇已經兩屆了，「熟悉市政的人，會知道」。蔣萬安今也細數自己過去三年多國際大城市交流、論壇成果，邀沈伯洋來台北國際城市論壇，聽聽各國主要城市、首長們分享城市自己的經驗。

沈伯洋今天出席北市黨部活動強調「城市是屬於市民的」，台北國際論壇最重要不是他要不要參加，重點是整體市民要不要參加，一個好的論壇，要有名額，指的就是要有「在地參與」，且要追蹤，下一年再舉辦才知道怎麼更進一步，市民參與才是最重要的事。

究竟是否支持續辦雙城論壇？沈伯洋說，雙城論壇做了這麼多次，帶來的效益是什麼？不要講中國不中國，要跟對方簽ＭＯＵ，涉及城市的ＤＥＴＡ，當要交出去時，對方能信任嗎？在沒有效益、市民沒感受下，何不做更有意義的事情？

至於外界質疑綠營包裝沈伯洋人設，包括體育音樂素養好、新髮型等，沈笑說「我只是剛好剪頭髮而已」，過去專注學科，犯罪學、都市設計、生態學和法律，所以比較像是恢復人設 ，不是要改變人設，且他長年都在國防外交委員會，當然要討論國防外交問題，是不衝突的事情。