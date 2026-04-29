李四川與29區議員合拍形象照 拿著鐵鎚拚建設

國民黨新北市長參選人李四川從前天起一連3天與黨籍議員參選人合拍定裝照，今日完成拍攝，李四川以「工程職人」形象，手拿鐵鎚、身著反光背心、頭戴工程帽，象徵與參選人們齊力為新北拚建設的決心；李四川表示，會團結29區力量，以專業、務實贏得市民信賴。

多位議員參選人在拍攝現場發揮創意，帶上象徵個人理念與背景的道具入鏡，其中包含工程帽、反光背心及鐵鎚等，展現李四川工程職人特色，李四川現場更示範如何正確戴工程帽，「務實派」風格嶄露無遺。

為呈現最好的狀態，議員參選人們也各出奇招，從充滿氣勢的抱拳、擊掌，到時下流行的創意手勢應有盡有。雖然這是李四川第一次參與選戰，但很快融入拍攝節奏，積極配合動作與走位、有求必應，還加入舞蹈動作，即便動作不甚流利，卻也呈現另一種「反差萌」。

李四川自嘲，這輩子習慣看工地藍圖，不習慣看鏡頭，但跟這群有活力的戰友及年輕夥伴們站在一起，就覺得鬥志滿滿，議員參選人也稱讚李四川非常專業，雖然拍攝時間很長，臉上微笑仍然非常燦爛，現場氣氛團結融洽。

李四川表示，形象照完成拍攝，象徵國民黨新北戰隊準備好一同出發，攜手為29區力拚建設，他將持續前進第一線，傾聽基層民意，並以42年公務經驗，提出務實、有感政見，與團隊一起以行動實踐「讓新北更好」的承諾。

國民黨新北市長參選人李四川與黨籍議員參選人合拍定裝照。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川與黨籍議員參選人合拍定裝照。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川與黨籍議員參選人合拍定裝照。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川與黨籍議員參選人合拍定裝照。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川與黨籍議員參選人合拍定裝照。圖／李四川競辦提供