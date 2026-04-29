吳宗憲照顧勞工政策3面向 除了訴訟費更擴大納入生活、扶養費補助

51勞動節，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今天提出勞工福利政策，從「預防、協助、傾聽」3面向著手，未來將修改「宜蘭縣勞資爭議事件及涉訟權益補助金要點」，針對目前僅補助訴訟費，進一步擴大納入生活費及扶養費補助，維護勞工在訴訟期間的基本生活開銷，同時也提高職災死亡慰助金最高30萬元。

吳宗憲今天與國民黨議會黨團總召林義剛、縣議員楊弘旻、林岳賢、陳鴻禧、沈志弘、黃琤婷等人提勞工政策，透過制度提升保障。吳宗憲表示，勞工是支撐宜蘭重要力量，自己在立法院推動「還給勞工4天假」及外送員專法，就是希望經濟發展與勞工權益能同步提升。

吳宗憲提出3大政策面向：

一、預防面：向中央爭取擴大宜蘭勞檢量能，針對高風險、高違規、高申訴產業，落實不定期、無預警抽查，同時推動「頭家座談會」，每半年召集中小企業及微型雇主，協助理解法規，從源頭減少勞資糾紛。

二、協助面：現行宜蘭縣「勞工訴訟補助要點」訂於98年，僅補助「訴訟費用」不符實際需求，未來將制定「宜蘭縣勞資爭議事件及涉訟權益補助金要點」，參考新北市經驗，除律師費與訴訟費外，進一步納入生活費及扶養費補助，此外推動義務律師與視訊法律諮詢服務，提高職業災害慰助金最高30萬元。

三、傾聽面：成立「宜蘭縣政府勞動政策諮詢委員會」，定期邀勞工、產業代表及專家學者，讓第一線意見進入政策討論。

競辦發言人黃琤婷議員表示，現行職災死亡慰助金10萬元，現今物價已難以支撐家庭需求，因此支持將慰助金提高至30萬元，讓遭逢變故的家庭多一分喘息空間；宜蘭中小企業與微型商家多，透過「頭家座談會」協助老闆更了解法規，穩定勞資關係，勞工安心工作、產業安心發展。

發言人鄭皓文表示，聯合國旗下的國際勞工組織一再強調，照顧勞工不能只給工作機會，更要給「社會安全保障與對話機制」，這是這次推出勞工政策的靈魂，未來還會導入「視訊法律諮詢」，降低法服的時空地理限制。

縣議員陳鴻禧表示，相信吳宗憲接下來一定會為勞工積極爭取，讓基層的勞工朋友打拚起來更有保障、更有底氣，讓宜蘭「擱卡好」。

吳宗憲強調，政策一定要確實可行，針對經費哪裡來？未來會設置「勞工權益基金專戶」，一部分由縣府撥款，第二個來源是，勞動基準法或相關法規由縣政府開罰，罰鍰50%挹注基金，因為這些是雇主公司沒有照顧好勞工被處罰，應該回歸保障勞工，第三個是基金孳息。

吳宗憲競辦發言人鄭皓文表示，聯合國旗下的國際勞工組織一再強調，照顧勞工不能只給工作機會，更要給「社會安全保障與對話機制」，是這次推出勞工政策的靈魂，未來還會導入「視訊法律諮詢」，降低諮詢的時空地理限制。記者戴永華／攝影