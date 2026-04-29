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藍白合恐生變？邱靖雅突宣布參選竹北市長 戰局再洗牌

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣竹北市長選戰持續升溫，國民黨籍新竹縣議員邱靖雅今宣布參選竹北市長。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市長選戰持續升溫，國民黨籍新竹縣議員邱靖雅今宣布參選竹北市長。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北市長選戰持續升溫，新竹縣議員邱靖雅今宣布參選竹北市長，由於她已是國民黨員，至於是否披藍袍或以無黨籍身分參選，她表示「還在溝通」。

2026九合一選舉

據了解，國民黨與民眾黨在新竹縣選戰布局上已有一定默契，傾向由藍營主攻新竹縣長選舉、竹北市長則朝「禮讓白營」方向協調。不過，隨著邱靖雅宣布參選，打破原先可能的藍白合節奏，後續整合與人選協商恐再掀波瀾。但邱靖雅強調，自己是國民黨員，但是否以國民黨籍身分參選，還在溝通協調。

邱靖雅指出，竹北長期快速成長，但交通壅塞、通勤時間拉長、生活品質受壓縮等問題，已逐漸成為市民日常壓力來源，「這不該是竹北應有的樣子」。

她強調，竹北未來不應只追求數字上的成長，而應邁向「住得安心、生活順暢、發展有機會」的成熟城市。

 

邱靖雅提出，未來市政將以「竹北進化」為核心主軸，推動城市從成長走向成熟、從追求表面數字走向永續品質深耕。她認為，市長不應只是城市的「化妝師」，更應是能夠進行系統治理的「結構技師」，從根本解決問題。

 

「我要打造的竹北，是一個有科技實力，也有生活溫度的城市，讓年輕人敢留下來、讓家庭養得起、讓長輩被照顧。」邱靖雅表示。

 

對於投入選戰的決定，她指出，這並非臨時起意，而是長期觀察城市發展後的責任選擇，「很多問題已經到了不能再拖的階段，城市不能再等」。

 

針對外界關注的選情與可能對手，邱靖雅也直言，即便是被認為呼聲很高、甚至可能回到竹北參選的鄭朝方，她也不會退縮。

 

「選舉不是比誰聲量高，而是比誰真正懂城市、能解決問題。」她強調，自己長期深耕竹北，對在地需求與發展脈絡有充分掌握，「不論對手是誰，我都已經準備好，並有信心贏得市民的支持」。

 

邱靖雅表示，此次參選不只是一場選舉，而是讓竹北邁向下一個階段的重要起點，並以「竹北要安全、交通要順暢、竹北要有機會」作為核心訴求，期盼打造一座真正懂得照顧人、接得住市民需求、安心而有溫度的城市，帶領竹北完成從成長到成熟的關鍵進化。

國民黨 民眾黨 竹北 邱靖雅 藍白

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