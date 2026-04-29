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誰戰彰化縣長鄭麗文喊徵召 謝衣鳯：請重視我是藍白認為最強的
國民黨彰化縣長提名尚未確定，立委謝衣鳯表達強烈參選意願。國民黨主席鄭麗文昨表示，民調參考有限，彰化縣長參選人人選會直接徵召，希望很快可有答案。謝衣鳯今受訪喊，她是藍白認為最強的，希望鄭麗文可以重視。
2026九合一選舉
鄭麗文昨日表示，民調參考有限，就彰化縣長參選人會採徵召，黨中央已經跟謝家溝通過非常非常多次了。
謝衣鳯說，在初選還沒有宣布之前，她仍然是覺得說她一定是要來參選的。那也希望說，鄭麗文可以重視她現在仍然是藍白認為最強的候選人，也有非常強的民調基礎。
謝衣鳯說，代表支持她的民眾，以及代表她是彰化縣最有能力、能夠勝選的候選人。這都是黨中央必須要考量的，她希望黨中央以及鄭麗文，都可以重視這樣子的事實。
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