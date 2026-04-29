屬意誰接棒彰化縣長？王惠美笑著以8字回應

彰化縣下屆縣長人選再度卡關，中常會今天持續未提案討論，被認為決定提名人選關鍵的彰化縣長王惠美，今天出席縣府行程被媒體追問對下屆彰化縣長人選的想法時，笑著說：「現在先把縣務做好」。

國民黨爭取提名的參選人包括立委謝衣鳯、現任彰化縣工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋，及由縣黨部主委蕭景田推薦徵召的前考紀會主委魏平政，以及傳出縣長王惠美力拱的新北市副市長劉和然。

國民黨主席鄭麗文原擬從大陸參訪回台後，即在中常會宣布彰化縣長提名人選，卻因王惠美表態「支持會贏的人」，鄭麗文還與在日本參訪的王惠美通過電話，都沒有結果，決定讓各參選人持續「走一陣」再決定，並傳出王惠美將繼續與劉和然溝通，因此連著兩周中常會都未提案，

不過，儘管劉和然對於王惠美的勸進選彰化縣長，已經明確表示「目前沒有這個選項」，但國民黨今天的中常會依然未提案討論彰化縣長人選，政壇預估，在此僵局未解下，可能要等到鄭麗文返美歸來，要到五月才可能決定。

王惠美對於是否支持劉和然選彰化縣長，近日接受媒體堵訪都未表示態度，今天上午參加縣立棒球場賽務空間興建工程動土，及彰化文創精品認證授證典禮時，答覆媒體詢問對下屆彰化縣長人選的想法時，只答說：「現在先把縣務做好」，仍未做表態。