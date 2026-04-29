苗栗市長選舉三腳督成形？民進黨參選人立委林月琴呼之欲出

苗栗市下屆市長選舉局勢，國民黨余文忠競選連任，無黨籍縣議員禹耀東表態參選到底，苗栗女兒民進黨立委林月琴5月2日「剛好」陪同民進黨縣長參選人陳品安市場掃街，參選苗栗市長呼之欲出，三腳督儼然成形。

苗栗市長選舉一向藍大於綠，國民黨立委邱鎮軍這屆市長任內轉戰成功，余文忠補選上任，明天將舉辦就職2周年活動，余競選連任勢在必行，但將面臨7連霸議員禹耀東挑戰，及地方盛傳民進黨將徵召林月琴參選，陳品安及民進黨苗栗縣黨部則強調黨中央目前還沒有通知確定，林月琴今天則未接電話，無法得知林的回應。

苗栗市是縣治所在地，政壇人士分析，國民黨競選連任縣長鍾東錦視為「重中之重」，余文忠走的「縣市一家親」路線，政績見仁見智，同樣被視為鍾陣營縣議員楊明燁權衡，目前應不會參選市長，不過，藍軍另有邱鎮軍陣營，及禹耀東等勢力得真正整合，余文忠連任之路有變數。

政壇人士說，禹耀東問政獨樹一格，熱心擔任志工等表現獲肯定，有一定的支持選民，競選連任議員被認為水到渠成，這屆市長選舉於登記前最後一刻宣布退選，這次早早表態參選下屆市長到底，他有備而來，除了原有支持者，評估可以吸收中間及淺綠選票，也有勝選的機會。

民進黨部分，補選市長失利的縣議員徐筱菁，及縣議員許櫻萍都確定競選連任，林月琴被政壇視為黑馬，陳品安邀請林月琴於勞動節連假期間，5月2日將安排到苗栗市北苗、南苗市場掃街，時間點「剛好」，陳品安、林月琴將同框，被視為林競選市長的起手式，目前林的地方知名度較低，不過，林長期投入社福，形象專業清新，泛藍陣營分裂，有突圍的可能。