影／沈伯洋要打非典型選戰？蔣萬安笑回：民進黨最典型的選戰操作

台北市長蔣萬安上午出席115年度防汛搶險演習暨自主防災社區成果發表會，面對民進黨傳將派立委沈伯洋選台北市長，近期綠營操作沈人設，包括體育音樂素養好、新髮型，像張孝全、小泉進次郎等屢成熱議話題，蔣萬安回應媒體沈伯洋要打非典型選戰的因應？老神在在笑回「這不就是民進黨最典型的選戰操作嗎？」。

受到全球暖化影響氣候與環境的變遷，使得極端氣候出現的頻率加劇，不僅提高災害發生率，災害的強度也隨之加大，颱風或雨季所帶來的致災性豪大雨，台北市工務局水利處台北市工務局水利處在基隆河，10號疏散門舉行防汛演習，台北市長蔣萬安到場視察，並主持自主防災社區成果發表會頒獎。