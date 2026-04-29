民眾黨募款千萬給參選新人 他呼籲：公平機制很重要

2026年九合一選舉年底登場，民眾黨主席黃國昌和前主席柯文哲開昨天發起目標1千萬元的募款，將運用在嘉義市長參選人張啓楷和48位議員參選人身上，且柯文哲表示，錢會用在新人上，不會發給角逐連任的現任議員。對此，民眾黨中央委員、台中市議員江和樹上午說，他覺得有點不公平，相信黨中央會有有公平的機制來做分配。

黃國昌、柯文哲昨晚開直播，黃國昌說，要臉皮厚拜託各位網友協助，這次民眾黨推出很多議員參選人，都是沒有背景的、家裡不那麼有錢，雖然法定政治獻金專戶已經可以開設，但實際上募款仍不容易，「黨中央會希望能給優秀公職參選人第一筆運作的錢，就是由民眾黨捐給議員參選人。

柯文哲也說，目前議員已經提名48人，陸陸續續還會提名，「在民進黨打壓之下，企業要大筆捐款我看現在大家都不敢了」，所以民眾黨大概只能訴諸小額募款，給這些第一次選的人有些「support（支援） 」。

但江和樹上午說，柯文哲應該是個好意，因為他以為現任議員應該有資源，新人比較沒有資源。江和樹說，但是，他記得，「上一屆也沒有這種資源給我們」，呼籲黨中央「公平機制很重要」。

江和樹說，他是不用，「來民眾黨就是來給的，不是來要的」他們會來努力，但是公平的機制應該要做好。每一個參選人都很危險。

江和樹說，「逆風的時候我們都在這裡沒有離開，但是在享用福利的時候居然會分現任的跟新人的差距」，他覺得這一點有點不公平。但是，沒有關係，相信黨中央會有公平的機制來做分配。