新北藍白合2民調之一黃國昌小勝蘇巧慧 林俊憲酸：落跑者自尊

2026新北市長選舉藍白合民調昨天出爐，由國民黨李四川勝出。民進黨立委林俊憲表示，第一份民調就像是「領先者的謙讓」，而第二份民調，他稱為「落跑者的自尊」，民眾黨主席黃國昌絕不打必輸的仗，更不容許自己的自尊受到一點損害，所以退選一定要退得漂亮，怎麼樣才叫漂亮？當然是誤差範圍內小贏，精準拿捏可惜但可接受尺度。

根據民調結果，A民調公司，李四川對上蘇巧慧，以34%對28.5%，李勝出；黃國昌對上蘇巧慧，以28.1%對31.3%，蘇勝出。B民調公司部分，李四川對上蘇巧慧，以36.3%對24.5%，李勝出；黃國昌對上蘇巧慧，以28.3%對26.7%，黃勝出。

林俊憲指出，新北藍白合民調，真的太完美了，不用管機構，只看數字。第一份，李四川領先蘇巧慧6個百分點、黃國昌小輸3個百分點；第二份，李四川領先蘇巧慧12個百分點、黃國昌小贏1.6個百分點。

林俊憲說，第一份民調在表達自己是新北唯一人選的同時，還要留一點餘地以接收對方支持者；既不能讓對手太難看，又不能太接近，一贏一輸且有一定差距，這樣就剛好。

林俊憲表示，第一份民調就像是「領先者的謙讓」，而第二份民調，他稱為「落跑者的自尊」，這幾個月觀察選情和歷次民調下來，大家也能觀察出新北3個人選的實力差距，其中有一位跟其他兩位根本不在同一個等級。怎麼樣才叫漂亮？當然是誤差範圍內小贏，精準拿捏「可惜但可接受」的尺度，就是這麼漂亮，不得不感嘆，統計真是一門藝術，數字什麼都沒說，卻也什麼都說了。