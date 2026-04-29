民眾黨啟動千萬募款計畫！黃國昌喊「賣我帥臉」 柯文哲籲捐小額：別害企業主

台灣民眾黨為備戰基層選舉，28日晚間由黨主席黃國昌與前主席柯文哲合體在YouTube開直播，正式宣布啟動小額募款計畫，兩人在直播中輪番喊話支持者，目標籌措新台幣1000萬元，作為支援基層參選人的起步資金，引發關注。

黃國昌在直播中幽默表示「今晚要厚臉皮一點」，表示無論金額多寡，都希望支持者踴躍捐款。他笑稱此次不是「賣老臉」，而是「賣我這張帥臉」，及柯文哲這張「和藹可親的臉」，盼透過群眾力量協助黨內新人投入選戰。

黃國昌指出，過去曾推動「500計畫」，以一萬人各捐500元籌得500萬元，如今將規模提升至千萬目標，期望讓各地議員、里長及鄉鎮市代表參選人獲得第一筆啟動資金，將用於選舉期間的文宣、人事與基本開銷支出。

柯文哲則在直播中坦言，當前在民進黨打壓下，企業主的捐款意願明顯降低，擔心後續遭到查帳或「查水表」，因此不敢大額捐助，「我們也不要去害人家」，只能轉向小額募款模式。

根據規劃，民眾黨此次預計提名48位基層參選人，募得資金將平均分配，每人約可獲得4萬元補助，作為選戰初期的基本支援。柯文哲表示，雖然金額有限，但至少能協助支付志工與幕僚相關費用，減輕新人的參選壓力。

除資金外，黨中央也同步規劃後勤支援體系，包括成立競選專用律師團隊、財務監督機制，以及提供影音製作資源，協助參選人拍攝競選宣傳影片。同時，也將與金流平台合作開發募款應用程式，透過QR Code提升募款便利性。