沈伯洋非典型打法如何因應？蔣萬安老神在在笑回一句

民進黨傳將派立委沈伯洋選北市長，近期綠營操作沈人設，包括體育音樂素養好、新髮型，像張孝全、小泉進次郎等屢成熱議話題，沈伯洋近期網路聲量也暴增，市長蔣萬安今被問沈伯洋要打非典型選戰的因應？蔣笑回，「這不就是民進黨最典型的選戰操作嗎？」

沈伯洋今天下午要跟民進黨議員參選人高嘉瑜、及新人參選人們一同造勢，蔣萬安今天上午視察防汛搶險演習暨自主防災社區成果發表會，也被問及近期綠營的選戰打法，不打正規戰要打非典型選戰，蔣團隊的相關因應。

蔣萬安僅笑稱，「呵呵呵，這不就是民進黨最典型的選戰操作嗎？」