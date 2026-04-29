影／未來如何輔選李四川？侯友宜：會並肩作戰、2人有共同特質

新北市長藍白合定調由國民黨參選人李四川出征，被問及未來如何輔選李四川，新北市長侯友宜表示，他會與李四川並肩作戰，且兩人有共同特質，都是基層公務員做起，相信李四川一定是最好人選。

侯友宜今出席市政會議後受訪，侯友宜表示，過去、現在跟未來，他和李四川都會並肩作戰，讓新北市未來的願景會更好。他也推薦李四川，是一個最適合帶動新北市未來願景的候選人，尤其他們兩個有個共同的特質，都是從基層公務人員上來，做事務實，最重要是，能夠展現行動力跟魄力，來解決新北市的所有相關問題，他相信李四川一定是最好的人選。

對於未來藍白該如何實質合作，及李四川是否該幫忙民眾黨議員參選人站台等問題，侯友宜說，在政黨合作上，有政策的議題，及共同的目標跟方向，那在大架構下，他們會共同攜手合作，往能夠讓新北市更好的方向來努力。

媒體追問，李四川該如何去爭取、開拓年輕人選票，侯友宜表示，李四川的做法非常務實，現在年輕人也喜歡能夠努力做事，能夠創造更多的願景，帶動他們未來希望的夢，李四川就是最好的人選。