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秀肌肉？蔣萬安細數國際論壇、MOU成果...微笑邀沈伯洋參加

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。圖／報系資料照片
台北市長蔣萬安。圖／報系資料照片

民進黨將派立委沈伯洋選北市長，沈日前接受主播張雅琴專訪，提到應取消台北上海雙城論壇，並拋「無限城論壇」應與國際一流先進城市辦論壇。北市長蔣萬安今細數自己過去三年多國際大城市交流、論壇成果，也邀沈伯洋來台北國際城市論壇，聽聽各國主要城市、首長們分享城市自己的經驗。

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蔣萬安今天上午視察防汛搶險演習暨自主防災社區成果發表會。對於沈伯洋拋出無限城論壇，蔣萬安今天上午被問及，這三年多是否有相當多國際城市交流成果，要不要「秀一下肌肉」給沈伯洋看看？

蔣萬安說，其實台北市政府已經連續兩年舉辦台北國際城市論壇，邀請全世界各主要城市的首長，分享城市治理經驗，市府提供全球城市交流的平台，深化國際的合作。另外他也參與很多包括到巴黎，與倫敦市長、還有東京都知事、首爾市長等很多深入的交流，包括彼此分享對於目前城市治理的各項課題，分享經驗。

蔣萬安說，所以如果有機會，他也歡迎沈伯洋可以來台北國際城市論壇，聽聽各國主要城市、首長們分享城市自己的經驗。

媒體追問，交流與論壇是同樣的事嗎？蔣萬安說，所以北市府自己舉辦台北國際城市論壇，邀請非常多的城市首長們一起來，包括今年北市府就和德國德勒斯登的市長共同簽署「戰略合作備忘錄」，因為台積電到德勒斯登設廠，他們也知道輝達的海外總部落腳台北，持續就AI科技交流合作。

另外蔣萬安也提到，他也和東京都知事小池百合子以及曼谷市長有過線上論壇，共同探討、及各個城市彼此面對少子化、高齡化議題如何克服，這些都會持續加強跟所有城市的首長、團隊一起合作，一起交流。

北市長蔣萬安今天上午視察防汛搶險演習暨自主防災社區成果發表會。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午視察防汛搶險演習暨自主防災社區成果發表會。記者林麗玉／攝影

台北 民進黨 蔣萬安 沈伯洋

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