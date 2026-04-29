秀肌肉？蔣萬安細數國際論壇、MOU成果...微笑邀沈伯洋參加

民進黨將派立委沈伯洋選北市長，沈日前接受主播張雅琴專訪，提到應取消台北上海雙城論壇，並拋「無限城論壇」應與國際一流先進城市辦論壇。北市長蔣萬安今細數自己過去三年多國際大城市交流、論壇成果，也邀沈伯洋來台北國際城市論壇，聽聽各國主要城市、首長們分享城市自己的經驗。

蔣萬安今天上午視察防汛搶險演習暨自主防災社區成果發表會。對於沈伯洋拋出無限城論壇，蔣萬安今天上午被問及，這三年多是否有相當多國際城市交流成果，要不要「秀一下肌肉」給沈伯洋看看？

蔣萬安說，其實台北市政府已經連續兩年舉辦台北國際城市論壇，邀請全世界各主要城市的首長，分享城市治理經驗，市府提供全球城市交流的平台，深化國際的合作。另外他也參與很多包括到巴黎，與倫敦市長、還有東京都知事、首爾市長等很多深入的交流，包括彼此分享對於目前城市治理的各項課題，分享經驗。

蔣萬安說，所以如果有機會，他也歡迎沈伯洋可以來台北國際城市論壇，聽聽各國主要城市、首長們分享城市自己的經驗。

媒體追問，交流與論壇是同樣的事嗎？蔣萬安說，所以北市府自己舉辦台北國際城市論壇，邀請非常多的城市首長們一起來，包括今年北市府就和德國德勒斯登的市長共同簽署「戰略合作備忘錄」，因為台積電到德勒斯登設廠，他們也知道輝達的海外總部落腳台北，持續就AI科技交流合作。

另外蔣萬安也提到，他也和東京都知事小池百合子以及曼谷市長有過線上論壇，共同探討、及各個城市彼此面對少子化、高齡化議題如何克服，這些都會持續加強跟所有城市的首長、團隊一起合作，一起交流。