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遭側翼以AI換臉刺青照暗諷 李四川：若跟對方一樣就很low了

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川遭側翼以AI換臉刺青照暗諷流氓，今受訪稱謊言說十次會變真，這種耳語很可怕，但若要弄得跟對方一樣，這樣就很low了。圖／翻攝畫面
李四川遭側翼以AI換臉刺青照暗諷流氓，今受訪稱謊言說十次會變真，這種耳語很可怕，但若要弄得跟對方一樣，這樣就很low了。圖／翻攝畫面

國民黨新北市長參選人李四川遭臉書粉專「蕭瑩燈」以AI換臉製作不實圖片，上半身刺青照暗諷李是小琉球環保老流氓，李四川今接受網路節目專訪表示，謊言說十次會變真，這種耳語很可怕，當然要對外澄清闢謠，但若要弄得跟對方一樣，這樣就很low（格調太低）了。

2026九合一選舉

李四川說，如果對手的批評是事實或他有甚麼缺點這些都可改善，但他很反對每次選舉都是抹黑，把人講成這樣。隨即李四川拉起衣袖說今天剛好是穿短袖，他說製作這樣的圖不好啦，他的團隊有去問對手，對方說沒有授意，那就應該共同譴責。

主持人說李四川似乎對負面選戰很樂觀。李回稱，他絕對可以知道謊言說十次會變真，這種耳語很可怕，就像一塊白板每次漆黑久了就變黑了，被抹黑要盡力闢謠澄清，但除非要跟對方一樣，這樣就很low了。

李四川也說，他從來沒有想可以很美好的打選戰，畢竟他也當過黨的秘書長，從北到南看過很多選舉，但他心裡知道這個社會要有老實人，要有正正當當做事的人，若都是以奇異的手段勝選，對這個社會沒有好處。

主持人提問新北市長選戰打到最後，是否李四川對手是蘇貞昌?李說，之前的一打二也不是他講的，那是一位綠營大老對他說現在選舉「他是一個對兩個」，他可理解爸爸幫忙女兒打選戰，以蘇院長的力量及人脈是絕對大於女兒，但不管是對多少人，他都會全力以赴。

李四川說，在為輝達奔走的過程也是刺激他選舉的重要原因，台灣已不符合時宜的法令都沒修改一直累積，如大巨蛋過去法令也是不能辦演唱會需找法源突破，他認為台灣要跟國外競爭，法令不符合時代都應修改，讓公務員敢做事。

國民黨 新北 小琉球 李四川 AI

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