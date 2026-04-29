快訊

全球第六大！台股市值今年增逾35% 超越加拿大

幼園不安全／虐童不是偶發 用7問題篩出高風險園所

世界看見台灣！公車駕駛崩潰哭喊「為什麼要欺負司機」登CNN

聽新聞
0:00 / 0:00

遭側翼攻擊年紀大 李四川：蘇貞昌選新北市長還比我大2歲

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川常被攻擊年紀大，他表示年齡不是問題，關鍵在於觀念是否年輕及能為年輕人做事。圖／報系資料照 余承翰
李四川常被攻擊年紀大，他表示年齡不是問題，關鍵在於觀念是否年輕及能為年輕人做事。圖／報系資料照 余承翰

國民黨新北市長參選人李四川常遭側翼攻擊年齡問題，今李四川接受網路直播專訪大方回應稱，年紀不是問題，關鍵在於觀念是否年輕及能為年輕人做事，若是年輕人但心態老舊更麻煩，他更以對手蘇巧慧的父親蘇貞昌為例，當年蘇與侯友宜選新北市長時比他大2歲，重點是參選人能給市民什麼樣的未來。

2026九合一選舉

李四川今接受「不演了新聞台」誰來早餐節目專訪表示，他在公務系統磨練四十多年，這些經驗正好可回饋年輕人，他提及在台北市第一年就讓延宕多年的大巨蛋舉辦棒球賽與張惠妹、周杰倫的演唱會，「若沒跟蔣市長一起努力，大巨蛋現在還躺在那裡」。另像輝達蓋好時他已七十多歲，但這一切都是為了幫年輕人鋪路，帶給下一代機會。

李四川也稱自己不會選舉，口才不好，他確實不是他的專長，若看到不對事也會挺身而出，他更不擅長包裝，也被太太說他講話就是一板一眼，在他眼中一加一就等於二，但讀財務經濟的人可能就不是這樣想。

主持人問李四川是否對選戰不著急？李回說，並不是不擔心，過去朱立倫主席也曾問他是否去選高雄市長，他當時回說「可否參選不競選? 」他認為若民眾願意讓他服務就去投票，選舉不要整天抹黑，現在還有側翼稱財產申報他有千坪的土地，整天抹黑那不是好事，選舉最大目的是要讓民眾過好日子，老實人更多，這個社會才會進步。

今李四川接受網路直播專訪大方回應稱，年紀不是問題，關鍵在於觀念是否年輕及能為年輕人做事。圖／翻攝畫面
今李四川接受網路直播專訪大方回應稱，年紀不是問題，關鍵在於觀念是否年輕及能為年輕人做事。圖／翻攝畫面

國民黨 新北 李四川 蘇貞昌 侯友宜 蘇巧慧

延伸閱讀

藍白合李四川出線 趙少康讚：新北要的是會做事的人

搶年輕選票 蔣萬安、黃國昌助攻李四川

【即時短評】川伯當新北隊長 要強化抗綠戰鬥值

回應李四川出線 綠營：新北醞釀「希望改變」氛圍

相關新聞

秀肌肉？蔣萬安細數國際論壇、MOU成果...微笑邀沈伯洋參加

民進黨將派立委沈伯洋選北市長，沈日前接受主播張雅琴專訪，提到應取消台北上海雙城論壇，並拋「無限城論壇」應與國際一流先進城市辦論壇。北市長蔣萬安今細數自己過去三年多國際大城市交流、論壇成果，也邀沈伯洋來

藍白整合民調為何公布細節？李四川還原協商過程全說了

藍白兩黨昨日公布新北市長參選人民調，由前台北市副市長李四川勝出，原兩黨協議「不公開民調時間及數字」協議卻臨時公布，李四川今接受「不演了新聞台」誰來早餐節目專訪還原協商過程。李說，公開民調完整數據是出自

萬川連線啟動！李四川藍白合勝出...蔣萬安曝第一時間已經聯絡

新北市長藍白合，昨天公布民調結果，由國民黨李四川獲勝，將代表藍白拚新北市長勝選，台北市長蔣萬安今天說，他第一時間有跟川伯聯絡，其實跟川伯非常常聯繫、常常溝通。當然祝福他初選勝出，也認為他是眾望所歸，對

遭側翼攻擊年紀大 李四川：蘇貞昌選新北市長還比我大2歲

國民黨新北市長參選人李四川常遭側翼攻擊年齡問題，今李四川接受網路直播專訪大方回應稱，年紀不是問題，關鍵在於觀念是否年輕及能為年輕人做事，若是年輕人但心態老舊更麻煩，他更以對手蘇巧慧的父親蘇貞昌為例，當

代母參選！應曉薇女兒應佳妤：若繼續說沒有要選有點假掰

國民黨台北市議員應曉薇因京華城案一審遭重判15年半，無法代表國民黨參選，女兒應佳妤上午在「POP撞新聞」中受訪，對於是否「代母出征」參選市議員，已經確定了？會全力爭取？應佳妤表示，她其實還沒有表態過，

影／未來如何輔選李四川？侯友宜：會並肩作戰、2人有共同特質

新北市長藍白合定調由國民黨參選人李四川出征，被問及未來如何輔選李四川，新北市長侯友宜表示，他會與李四川並肩作戰，且兩人有共同特質，都是基層公務員做起，相信李四川一定是最好人選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。