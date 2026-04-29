遭側翼攻擊年紀大 李四川：蘇貞昌選新北市長還比我大2歲

國民黨新北市長參選人李四川常遭側翼攻擊年齡問題，今李四川接受網路直播專訪大方回應稱，年紀不是問題，關鍵在於觀念是否年輕及能為年輕人做事，若是年輕人但心態老舊更麻煩，他更以對手蘇巧慧的父親蘇貞昌為例，當年蘇與侯友宜選新北市長時比他大2歲，重點是參選人能給市民什麼樣的未來。

李四川今接受「不演了新聞台」誰來早餐節目專訪表示，他在公務系統磨練四十多年，這些經驗正好可回饋年輕人，他提及在台北市第一年就讓延宕多年的大巨蛋舉辦棒球賽與張惠妹、周杰倫的演唱會，「若沒跟蔣市長一起努力，大巨蛋現在還躺在那裡」。另像輝達蓋好時他已七十多歲，但這一切都是為了幫年輕人鋪路，帶給下一代機會。

李四川也稱自己不會選舉，口才不好，他確實不是他的專長，若看到不對事也會挺身而出，他更不擅長包裝，也被太太說他講話就是一板一眼，在他眼中一加一就等於二，但讀財務經濟的人可能就不是這樣想。

主持人問李四川是否對選戰不著急？李回說，並不是不擔心，過去朱立倫主席也曾問他是否去選高雄市長，他當時回說「可否參選不競選? 」他認為若民眾願意讓他服務就去投票，選舉不要整天抹黑，現在還有側翼稱財產申報他有千坪的土地，整天抹黑那不是好事，選舉最大目的是要讓民眾過好日子，老實人更多，這個社會才會進步。