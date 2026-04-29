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藍白整合民調為何公布細節？李四川還原協商過程全說了

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川今受訪稱公開民調完整數據，是出自民眾黨主席黃國昌的建議，避免遭民進黨質疑黑箱或在演戲。圖／翻攝畫面
李四川今受訪稱公開民調完整數據，是出自民眾黨主席黃國昌的建議，避免遭民進黨質疑黑箱或在演戲。圖／翻攝畫面

藍白兩黨昨日公布新北市長參選人民調，由前台北市副市長李四川勝出，原兩黨協議「不公開民調時間及數字」協議卻臨時公布，李四川今接受「不演了新聞台」誰來早餐節目專訪還原協商過程。李說，公開民調完整數據是出自民眾黨主席黃國昌的建議，避免遭民進黨質疑黑箱或在演戲。

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李四川指出，民調採七成市話及三成手機，另還有包括二十至二十九歲等年齡的樣本數，且連做了五天累積足夠樣本，若不公布內容，恐怕會遭民進黨攻擊說是黑箱或是在演戲，黃國昌主席希望不要給人這樣的顧慮，所以國民黨也同意。

主持人提問，在兩份民調中，相較於對手蘇巧慧，李四川一份贏6%一份贏12%，這是在意料之中嗎？

李四川回應，原本民眾黨提要有三成手機民調，當時國民黨有些疑慮，因一般觀念認為年輕人對國民黨較無好感，沒想到這次市話民調他僅贏一點點，手機卻是大贏，也被專家說跌破眼鏡。但他認為年紀大的民眾也都拿手機，這跟過去思考不同，另過去有民調稱他與蘇巧慧民調很接近，其實他的心態都一樣，甚麼樣民調他都參考，就是全力以赴繼續努力。

李四川也讚揚黃國昌有很多優點是他所欠缺的，他說「黃國昌的優點都我沒有，他口才好、反應快，政治敏感度都比我好。」強調自己雖是台北工專畢業，都都說是台北土專畢業，四十多年始終在公務系統打拚，「哪裡有建設就往哪裡走」，他還回母校建議北科大校長應加強學弟的外文與口才訓練。

外界關注黃國昌未來是否會加入其競選團隊，李四川說，黃國昌是黨主席不可能到團隊來打選戰，要到全國輔選，但也是他最好的戰友，且民眾黨在新北市已提六名市議員參選人，黨與黨的協議是藍白議員極大化，未來也會借重黃國昌的專才，但若說要用甚麼職務來框住黃國昌，這樣也太low了。

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