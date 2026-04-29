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沈伯洋拋無限城論壇 殷瑋秀蔣萬安做這些…「熟悉市政的人都知道」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安昨天上午主持市政會議前，媒體堵問蔣，怎麼看沈伯洋認為應取消雙城論壇，辦「無限城論壇」。蔣萬安也用動漫「鬼滅之刃」的梗回，「這不是『鬼滅之刃』當中鬼王無慘的大本營嗎？」 本報資料照片
蔣萬安昨天上午主持市政會議前，媒體堵問蔣，怎麼看沈伯洋認為應取消雙城論壇，辦「無限城論壇」。蔣萬安也用動漫「鬼滅之刃」的梗回，「這不是『鬼滅之刃』當中鬼王無慘的大本營嗎？」 本報資料照片

民進黨將派立委沈伯洋選北市長，沈日前接受主播張雅琴專訪，提到應取消台北上海雙城論壇，並拋「無限城論壇」，應要與國際一流先進城市辦論壇。北市研考會主委殷瑋透過影片細數市長蔣萬安過去與巴黎、紐約、東京等城市交流照片，反問「這些熟悉市政的人，都知道....。」

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沈伯洋日前接受專訪，被張雅琴追問若當選台北市長，是否取消雙城論壇時，沈表示「當然，雙城論壇不但不必要，而且雙城論壇很多時候都是造成滲透的破口，要做也是跟民主同盟國家，跟一些先進的一流大城市來辦無限城論壇。」

殷瑋也提到，台北市舉辦國際城市論壇已經兩屆了，「熟悉市政的人，會知道」；台北市舉辦智慧城市論壇已經好幾屆了，「熟悉市政的人，也會知道」；台北市與東京曼谷合舉三方國際論壇，「熟悉市政的人，也都會知道」，並反問「如果你不知道....！」

殷瑋也提到，台北市舉辦國際城市論壇已經兩屆了，「熟悉市政的人，會知道」；台北市舉辦智慧城市論壇已經好幾屆了，「熟悉市政的人，也會知道」；台北市與東京曼谷合舉三方國際論壇，「熟悉市政的人，也都會知道」，並寫露出超詭異表情反問「如果你不知道....！」

殷瑋提到，台北市舉辦國際城市論壇已經兩屆了，「熟悉市政的人，會知道」；台北市舉辦智慧城市論壇已經好幾屆了，「熟悉市政的人，也會知道」；台北市與東京曼谷合舉三方國際論壇，「熟悉市政的人，也都會知道」。圖／引用自殷瑋臉書
殷瑋提到，台北市舉辦國際城市論壇已經兩屆了，「熟悉市政的人，會知道」；台北市舉辦智慧城市論壇已經好幾屆了，「熟悉市政的人，也會知道」；台北市與東京曼谷合舉三方國際論壇，「熟悉市政的人，也都會知道」。圖／引用自殷瑋臉書

可能參選台北市長的立委沈伯洋，拋出無限城論壇。(本報資料照片)
可能參選台北市長的立委沈伯洋，拋出無限城論壇。(本報資料照片)

殷瑋提到，台北市舉辦國際城市論壇已經兩屆了，「熟悉市政的人，會知道」；台北市舉辦智慧城市論壇已經好幾屆了，「熟悉市政的人，也會知道」；台北市與東京曼谷合舉三方國際論壇，「熟悉市政的人，也都會知道」。圖／引用自殷瑋臉書
殷瑋提到，台北市舉辦國際城市論壇已經兩屆了，「熟悉市政的人，會知道」；台北市舉辦智慧城市論壇已經好幾屆了，「熟悉市政的人，也會知道」；台北市與東京曼谷合舉三方國際論壇，「熟悉市政的人，也都會知道」。圖／引用自殷瑋臉書

雙城論壇 沈伯洋 殷瑋 蔣萬安

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