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沈伯洋拋無限城論壇 殷瑋秀蔣萬安做這些…「熟悉市政的人都知道」
民進黨將派立委沈伯洋選北市長，沈日前接受主播張雅琴專訪，提到應取消台北上海雙城論壇，並拋「無限城論壇」，應要與國際一流先進城市辦論壇。北市研考會主委殷瑋透過影片細數市長蔣萬安過去與巴黎、紐約、東京等城市交流照片，反問「這些熟悉市政的人，都知道....。」
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沈伯洋日前接受專訪，被張雅琴追問若當選台北市長，是否取消雙城論壇時，沈表示「當然，雙城論壇不但不必要，而且雙城論壇很多時候都是造成滲透的破口，要做也是跟民主同盟國家，跟一些先進的一流大城市來辦無限城論壇。」
殷瑋也提到，台北市舉辦國際城市論壇已經兩屆了，「熟悉市政的人，會知道」；台北市舉辦智慧城市論壇已經好幾屆了，「熟悉市政的人，也會知道」；台北市與東京曼谷合舉三方國際論壇，「熟悉市政的人，也都會知道」，並反問「如果你不知道....！」
殷瑋也提到，台北市舉辦國際城市論壇已經兩屆了，「熟悉市政的人，會知道」；台北市舉辦智慧城市論壇已經好幾屆了，「熟悉市政的人，也會知道」；台北市與東京曼谷合舉三方國際論壇，「熟悉市政的人，也都會知道」，並寫露出超詭異表情反問「如果你不知道....！」
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