代母參選！應曉薇女兒應佳妤：若繼續說沒有要選有點假掰

國民黨台北市議員應曉薇因京華城案一審遭重判15年半，無法代表國民黨參選，女兒應佳妤上午在「POP撞新聞」中受訪，對於是否「代母出征」參選市議員，已經確定了？會全力爭取？應佳妤表示，她其實還沒有表態過，但是如果繼續說沒有要選，好像也有點「假掰」。

應佳妤指出，就是應該說，不管怎麼樣，她都準備好了，只要是可以達成她想做的事情，在哪一個位置上都一樣，「議員也是一個選項」。

主持人黃暐瀚問應佳妤，是從小就要承接媽媽志業，當政治人物選市議員，還是說媽媽現在不能選了「我來選」？

應佳妤表示，她從小就對政治、社會，觀察人的心理、比較哲學的東西很有興趣，但沒有侷限說一定要成為政治人物。

她說，因為從小就在這樣的環境中看著媽媽工作，所以我也知道這個工作感覺蠻辛苦的，因為以前就是常常一起床媽媽就不在了，然後媽媽回家的時候她也已經睡了，所以其實對政治也有一點點的不確定，甚至到會有一點點的排斥，覺得說這個工作會把所有的時間都偷走。

應佳妤表示，她後來慢慢地長大，唸了社會學，然後唸公共政策，就發現這真的是她想做的事情。然後成為一個民意代表，可以讓她達成這些目標。

她說，最大的不同是她本來沒有預計這麼早就要投入到這裡面，本來想要可能再打磨久一點，再來到第一線去服務大家，只是因為媽媽的事情，也算是有激勵到她，然後也把她的內在的一些潛力激發出來，這一年她瘋狂地在看各種政論節目，然後看各種新聞，去研究台灣的政治跟議題這些的，就是希望可以做好我想做的事情。